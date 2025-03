SONDAGE - 59% des Français estiment qu'il faut augmenter le budget de la défense même si cela implique des coupes budgétaires dans d’autres domaines

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du Dimanche", plus de la moitié des Français se disent favorables à une augmentation du budget de la défense, même si cela implique des coupes budgétaires dans d’autres domaines.



D'après un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 59% des Français estiment qu'il faut augmenter le budget de la défense même si cela implique des coupes budgétaires dans d’autres domaines, et 41% sont contre.

Les résultats sont similaires selon le sexe, avec 63% des hommes pour et 55% des femmes du même avis.

Des avis différents en fonction de l'âge

C'est en fonction de l'âge que les avis divergent. Les personnes âgées de 25 à 34 ans sont plus défavorables à cette augmentation du budget de la défense. Ils sont 47% à être pour et 53% contre. Du côté des 65 ans et plus, 71% sont favorables, contre 29% qui ne veulent pas d'une augmentation.

Les avis sont aussi similaires en fonction des CSP. Les inactifs et les CSP- sont plutôt d'accord, avec respectivement 54% et 55% des Français qui sont pour cette mesure. Pour les CSP+, la grande majorité se dit favorable, à 70%.

LFI en désaccord avec le reste des partis politiques

En fonction de leur parti politique, les sondés sont à peu près du même avis, avec un seul parti qui n'est que peu en accord avec l'augmentation du budget de la défense. Les électeurs de la majorité présidentielle sont les plus favorables, avec 80% pour. Ceux de droite sont d'un avis identique avec 76% qui sont favorables à l'augmentation. Pour l'extrême droite, les avis sont plus mitigés, avec 58% pour et 41% contre.

La différence de position se fait pourtant ressentir à gauche. Même si les partisans du Parti socialiste et des écologistes sont assez d'accord, avec respectivement 74% et 62% de "oui", ceux de la France insoumise sont les seuls à être majoritairement contre une augmentation du budget de la défense. 65% des électeurs LFI y sont défavorables, et 35% sont pour.