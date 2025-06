MaPrimeRénov' : les dépôts de nouveaux dossiers suspendus dès le 23 juin

Le ministère chargé du Logement a indiqué mardi que le guichet de dépôt de nouveaux dossiers d'aides MaPrimeRénov' pour des rénovations énergétiques d'ampleur fermerait dès le 23 juin, et ce, jusque "vers le 15 septembre". Le gouvernement avait précédemment annoncé une suspension "d'ici le 1er juillet".

Le guichet de dépôt de nouveaux dossiers d'aides MaPrimeRénov' pour des rénovations énergétiques d'ampleur fermerait dès le 23 juin, et ce, jusque "vers le 15 septembre", a annoncé ce mardi le ministère chargé du Logement. Le gouvernement avait précédemment annoncé une suspension "d'ici le 1er juillet", une date anticipée, après avoir reçu des centaines de dossiers par jour en juin. Cette suspension ne concerne pas les aides pour des travaux isolés ni pour les copropriétés.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un réunion avec les professionnels de la filière de la rénovation énergétique était organisée mardi par le ministère chargé du Logement, qui a présenté ses pistes pour "un meilleur fonctionnement du dispositif".

Hiérarchiser "les gestes prioritaires"

Parmi les pistes concernant les rénovations d'ampleur : la baisse des plafonds de travaux éligibles à une subvention, l'arrêt d'un bonus réservé aux logements les plus énergivores et le recentrage sur des logements jugés "prioritaires", à savoir les passoires énergétiques chauffées à partir d'énergies fossiles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les mesures prises concernant les certificats d'économie d'énergie (CEE), financés par les entreprises, vont permettre "d'abonder d'environ 250 millions d'euros de recettes supplémentaires" en 2025 le financement des rénovations globales. Le gouvernement ouvre "de façon plus générale une réflexion pour sécuriser les ressources de l'Agence nationale de l'habitat (Anah)".

À lire aussi Suspension de MaPrimeRenov : inquiets et en colère, les artisans prévoient des manifestations

Le gouvernement aimerait aussi hiérarchiser "les gestes prioritaires" pour les aides concernant des travaux isolés. Face aux nombreuses tentatives de fraude, l'Etat a l'intention de dénoncer des Accompagnateurs Rénov' et mandataires frauduleux, via du "name and shame", et de territorialiser ces interlocuteurs dont le conseil est obligatoire dans les dossiers de rénovation d'ampleur. Il a déployé une "taskforce anti-fraudes interministérielle" pour écarter les fraudeurs du marché.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Référentiel de prix"

Un travail est lancé sur un "référentiel de prix" avec la filière pour limiter le gonflement des devis et détecter les abus. "On constate en 2025 une forte augmentation du coût des travaux par rapport à 2024 (+7%) sur la rénovation d'ampleur, qui est sans commune mesure avec l'inflation (environ 2%)", indique le ministère.

Jean-Christophe Repon, président du syndicat des artisans du bâtiment Capeb, se "satisfait" de ces annonces et de la volonté d'un meilleur "pilotage" des aides à la rénovation d'ampleur. "On voit que les moyens mis sur la rénovation d'ampleur sont peut-être un peu trop importants pour ne pas éviter l'effet d'aubaine et la fraude", a-t-il réagi auprès de l'AFP.

La suite après cette publicité

Il ajoute que les paramètres précis de plafond et de recentrage des aides, déjà présentés lundi à la presse, ne sont "pas actés" et feront l'objet d'échanges entre professionnels et Etat. Une nouvelle "réunion de concertation" sera organisée mi-juillet.