Suspension de MaPrimeRenov : inquiets et en colère, les artisans prévoient des manifestations

La colère et l'inquiétude montent dans le secteur du BTP après la suppression de MaPrimeRenov. Un dispositif trop sollicité et victime de fraude, trop nombreuses selon le gouvernement qui espère tout de même le réactiver d'ici à la fin de l'année. Mais cette pause dès le mois prochain risque de détruire jusqu'à 10.000 emplois, selon la Fédération française du bâtiment qui n'exclut pas des manifestations.

Inqualifiable, coup de poignant, chocs dévastateurs. Les réactions des artisans sont unanimes. La décision du gouvernement suscite de fortes inquiétudes selon Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, organisation patronale qui rassemble plus de 62.000 entreprises du bâtiment.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il nous faut des réponses"

"C'est pour nous une source grave de baisse d'activité. Comment gérer l'entreprise quand on a des dossiers en cours et que l'on a une projection à mener sur la rénovation énergétique qui est, me semble-t-il, une priorité. Donc, une angoisse sur l'emploi, une angoisse sur nos activités, une angoisse sur la trésorerie de nos entreprises", détaille-t-il.

Les fédérations du bâtiment seront reçues à Bercy la semaine prochaine. Mais d'ici là, le flou va s'installer pour Jean-Christophe Repon : "Il nous faut des réponses et si on veut parler à nos 62.000 adhérents, il faut qu'on puisse leur dire de quoi sera fait demain. Si on gère nos entreprises artisanales comme gère le gouvernement, ses finances, ça sera très dangereux pour nous."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Parmi les solutions pour sortir de l'embouteillage de dossiers et de la recrudescence des fraudes, la CAPEB demande notamment la mise en place de parcours de rénovation avec des travaux chaque année et non plus tout d'un coup.