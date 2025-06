«On allait rapidement être à court de budget» : le gouvernement veut suspendre MaPrimeRénov' dès juillet

Dès le mois de juillet, le gouvernement souhaiterait mettre fin à MaPrimeRénov', selon les informations du journal "Le Parisien". Alors que le ministre de l'Économie Éric Lombard a annoncé en avril l'objectif du gouvernement de maintenir le déficit à 4.6% du PIB en 2026, les aides à la rénovation énergétique pourraient donc en subir les conséquences.

Allons-nous vers la fin de MaPrimeRénov' ? Selon Le Parisien, le gouvernement pourrait stopper ses aides à la rénovation énergétique dès le mois de juillet, faute de moyens. Est-ce que les très nombreux projets de rénovations devront être reportés, voire annulés ?

Des contraintes budgétaires grandissantes

C'est un coup de massue pour ce secteur de la rénovation énergétique. Un stop soudain qui aurait forcément des conséquences puisque environ deux propriétaires sur trois admettent qu'ils n'auraient pas envisagé leurs travaux sans l'existence de MaPrimeRénov'. La surprise n'est cependant pas totale pour les experts du secteur.

"Quand on voit les budgets qui ont été accordés sur 2025 et quand on voit en parallèle les subventions moyennes qui sont accordées, c'est-à-dire près de 40.000 euros aujourd'hui par dossier, on se disait bien qu'à un moment donné en faisant la multiplication, on allait rapidement être à court de budget", explique Philippe Notargiacomo, président de HomeServe Energies.

Les crédits accordés en 2025 ont été très rapidement consommés. Les ménages dont le dossier est déjà validé devraient normalement recevoir l'aide prévue, mais tout cela doit être précisé par le ministère du Logement courant juin.

Depuis deux ans, la part du financement de l'État dans le dispositif avait déjà été revue à la baisse : 2.2 milliards d'euros perdus en 2024 à cause des contraintes budgétaires. Des contraintes qui grandissent puisque ce sont 40 milliards d'euros d'économie qui sont à faire pour l'année 2026.