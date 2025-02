Guerre en Ukraine : à combien s'élève le soutien financier de la France et l'Union européenne à Kiev ?

Creuser le sous-sol ukrainien pour rembourser l'aide financière accordée à Kiev : c'est la volonté de Donald Trump. Alors qu'un accord sur les minerais est proche d'être signé, que va-t-il se passer pour les européens, qui ont pourtant, eux aussi, participer au soutien de l'Ukraine. Mais à combien s'élève-t-il ? Europe 1 s'est penchée sur la question.



Le dossier de l'accès aux terres rares avance entre l'Ukraine et les États-Unis. Ce mardi soir, Kiev a accepté les termes d'un accord sur ses minerais avec Washington. Le document pourrait être signé dès vendredi. Mais alors que Donald Trump veut à tout prix rembourser les aides accordées à l'Ukraine, que va-t-il se passer pour l'Union européenne, qui a elle aussi participé au soutien militaire de Kiev ?

Actuellement, l'aide européenne à l'Ukraine atteint près de 132 milliards d'euros, contre 114 milliards d'euros du côté des Américains. L'effort français, lui, est de 4,9 milliards d'euros, à peine 0,2 % du PIB, un des plus faibles en Europe en proportion. Paris a surtout envoyé du matériel militaire pour une valeur équivalente à 3,5 milliards d'euros.

Une aide financière qui prend différentes formes

Des dons pour l'essentiel, avec un pari sur l'avenir, dans le cas où l'Ukraine voudrait commander des armes après la guerre. Kiev pourrait alors solliciter des fabricants dont elle connaît déjà le matériel.

Enfin, pour ce qui est de l'aide financière envoyée par l'Europe et notamment la France, elle prend différentes formes, à l'instar de prêts remboursables sur une période maximale de 35 ans à partir de 2033. Il existe également des subventions, c'est-à-dire des dons. Et puis il y a les intérêts tirés des avoirs russes gelés en Europe. L'Ukraine a déjà reçu à ce titre un milliard et demi d'euros.