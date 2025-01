France Travail : environ 1 million de personnes inscrites automatiquement depuis janvier

Depuis janvier, environ un million de personnes supplémentaires ont été inscrites automatiquement à France Travail. Ces inscriptions automatiques sont dues à la loi "plein emploi" de 2023, qui prévoit un "accompagnement rénové" avec un "contrat d'engagement" pour tous les bénéficiaires du RSA.

La réforme prévoyant l'inscription automatique des bénéficiaires du RSA à France Travail s'est traduite depuis janvier par environ un million d'inscrits supplémentaires, a indiqué vendredi l'opérateur public.

Au 31 janvier, "on sera entre 900.000 et 950.000 bénéficiaires du RSA nouvellement inscrits", "un petit peu moins" qu'attendu, et 130.000 jeunes, a indiqué le directeur général de France Travail Thibaut Guilluy lors d'une conférence de presse consacrée aux résultats 2024 et aux perspectives 2025.

"Le chômage va avoir plutôt tendance à remonter" en 2025

Ces nouvelles inscriptions découlent de la loi "plein emploi" de 2023, qui prévoit un "accompagnement rénové" avec un "contrat d'engagement" précisant des objectifs d'insertion sociale et professionnelle, généralisé progressivement à partir de janvier.

Depuis cette date, 150.000 personnes ont été orientées, soit vers France Travail (74%), soit vers les missions locales (17%) ou vers les conseils départementaux et Cap emploi (3%), et "un peu plus de 50.000" personnes (demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du RSA) ont signé un contrat d'engagement.

Concernant l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, les expérimentations mises en place en 2024 dans 49 départements ont montré "une augmentation de l'ordre de 3 à 5 points sur le taux de retour à l'emploi", a indiqué M. Guilluy.

Reconnaissant qu'en 2025, "le chômage va avoir plutôt tendance à remonter", M. Guilluy s'est montré confiant dans la capacité de France Travail à absorber les nouveaux inscrits, assurant que l'opérateur était "totalement mobilisé".

3,086 millions de demandeurs d'emploi en ont retrouvé un sur les 3 premiers trimestres de 2024

Sur les trois premiers trimestres de 2024, 3,086 millions de demandeurs d'emploi ont retrouvé un emploi (-0,7% par rapport aux trois premiers trimestres 2023), marquant "un tassement, mais pas non plus la chute", a-t-il relevé.

Parmi les points positifs, le directeur général a notamment mis en avant l'amélioration de la satisfaction des demandeurs d'emploi accompagnés par France Travail (83,7% en 2024 contre 78,4% en 2020). Celle des entreprises atteint 87,2%, mais seulement 23% ont recours à France Travail, M. Guilly pointant notamment "un vrai enjeu" sur les TPE.

Il a également cité la hausse des immersions en entreprise (près de 250.000, +19% par rapport à 2023) ou encore la baisse des délais de recrutement (23,8 jours en 2024 contre 35,2 en 2020).

Concernant les contrôles de la recherche d'emploi, M. Guilluy a indiqué qu'il y en avait eu 600.000 en 2024, l'objectif étant de passer à 1,5 million en 2027.