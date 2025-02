Prochaine simplification des démarches pour les bénéficiaires du RSA et la prime d'activité

Dès le mois de mars, les bénéficiaires de la prime d'activité et du RSA n'auront plus à se lancer dans des démarches complexes pour obtenir leurs compensations financières, selon la ministre du Travail. Expérimentée depuis octobre, la déclaration de ressources simplifiée sera mise en place sur tout le territoire.

La ministre du Travail, Catherine Vautrin, a confirmé jeudi soir que la déclaration de ressources simplifiée, ou "Solidarité à la source", serait généralisée à partir de mars pour les bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité, de façon à simplifier leurs démarches.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Le nombre de bénéficiaires de la prime d'activité progresse encore

"Le temps passé est source de renonciation au droit"

Expérimentée depuis octobre dans cinq départements, c'était une promesse du président Macron en 2022.

"Concrètement, ceux qui bénéficient du RSA ou de la prime d'activité, et parfois des deux, recevront chaque trimestre des Caisses d'allocations familiales (CAF) une déclaration préremplie avec les remontées des employeurs", a expliqué la ministre dans une interview à Ouest France.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Jusqu'à présent, les bénéficiaires devaient remplir eux-mêmes ce document, en récupérant et remplissant toutes les informations, "avec des risques d'erreurs", a précisé la ministre.

"Pour ceux ayant droit au RSA et à la prime d'activité, cela pouvait représenter huit déclarations par an. Dès mars, les bénéficiaires auront un pré-remplissage de cette déclaration et n'auront plus qu'à la valider", a-t-elle développé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les modifications proposées par les bénéficiaires par rapport aux données préremplies seront envoyées à une cellule de vérification. L'objectif de cette généralisation est de limiter le non recours des allocataires: "le temps passé est source de renonciation au droit", a souligné Catherine Vautrin.

"Grâce aux données directement fournies par les entreprises, cette réforme va faciliter l'accès au RSA ainsi qu'à la prime d'activité, pour les personnes qui le justifient mais ne les demandaient pas parce qu'elles ignoraient y avoir droit ou craignaient les erreurs", s'est-elle réjouie.