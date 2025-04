EXCLUSIF - Sur le marché de l'occasion, le prix de l'électrique au niveau du diesel

Article Suggestions

Si les ventes de voitures neuves sont toujours au plus bas, -14,5% par rapport à mars 2024, le marché de l'occasion retrouve du dynamisme : plus d'offres, des prix en baisse (-6% sur un an). Au premier trimestre, l'électrique se retrouve désormais au même niveau de tarif que le diesel, selon le baromètre de La Centrale qu'Europe 1 dévoile en exclusivité ce matin.