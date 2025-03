Le géant chinois des véhicules électriques BYD dépasse son rival Tesla en 2024

BYD, le géant chinois des véhicules électriques, a dépassé son rival américain Tesla en 2024, avec un chiffre d'affaire de plus de 100 milliards de dollars. Le groupe s'est imposé sur le marché chinois comme leader et s'étend également aux marchés internationaux, notamment celui européen.

Le géant chinois des véhicules électriques BYD, en pleine expansion à l'international, a dépassé en 2024 son rival américain Tesla, avec un chiffre d'affaire record au-dessus de la barre symbolique des 100 milliards de dollars.

L'entreprise qui s'est imposée ces dernières année comme le leader sur le marché chinois des véhicules électriques, le plus important au monde, a enregistré un chiffre d'affaires de 777,1 milliards de yuans (107,2 milliards de dollars) l'année dernière, dépassant les 97,7 milliards de dollars annoncés par Tesla sur la même période. Ce chiffre, en hausse de 29% par rapport à 2023, est en outre largement supérieur aux 766 milliards de yuans anticipés par le consensus des analystes de Bloomberg.

Le bénéfice net de 2024 en progression de 34% par rapport à 2023

BYD (Build Your Dreams en anglais, Construisez vos rêves), basé à Shenzhen (sud), s'est aussi lancé à l'assaut des marchés internationaux, notamment en Europe où il a lancé de grandes campagnes de communication, sponsorisant notamment l'Euro de football 2024 et où il multiplie les ouvertures de concessions.

Alors que la marque américaine subit depuis quelques semaines le contrecoup de l'implication d'Elon Musk dans l'administration Trump, le géant chinois a publié un bénéfice net de 40,25 milliards de yuans (5,55 milliards de dollars), en progression de 34% par rapport à 2023, selon des documents publiés lundi soir sur le site de la Bourse de Shenzhen.

Cette publication intervient alors que BYD est sous le feu des projecteurs après avoir dévoilé lundi dernier une nouvelle technologie de batterie permettant une recharge ultra-rapide, selon lui, qui a fait décoller son cours de Bourse à Hong Kong.

La société a présenté un nouveau système de charge appelé "Super e-Platform", permettant aux voitures de récupérer jusqu'à 470 kilomètres d'autonomie après avoir été branchées pendant seulement cinq minutes. Elles offrent jusqu'à 1.000 kW de puissance de pic, contre seulement 500 kW pour les Superchargers de Tesla.

La production de voitures électriques dans sa première usine européenne lancée en fin 2025

Cette nouvelle technologie a pour objectif de "pallier fondamentalement l'anxiété des utilisateurs quant à la charge", avait affirmé le fondateur de la société Wang Chuanfu, à l'occasion du lancement de la nouvelle batterie. "Notre objectif est de faire en sorte que le temps de charge des véhicules électriques soit aussi court que celui des véhicules thermiques", avait-il ajouté.

L'entreprise dont le siège est à Shenzhen (au nord de Hong Kong) a dévoilé un plan pour construire plus de 4.000 stations de charge ultra rapide en Chine. Cette expansion ambitieuse fait suite à une croissance remarquable, les ventes de février ayant grimpé de 161% pour atteindre plus de 318.000 véhicules électriques. Pendant ce temps, Tesla a vu ses ventes chuter de 49% sur le marché chinois au cours de la même période. Sur l'ensemble de l'année, ses ventes mondiales ont reculé pour la première fois de son histoire (-1% à 1,79 million). En janvier le groupe chinois avait annoncé avoir vendu près de 4,3 millions de véhicules, soit un bond de 40% sur un an.

Les tensions géopolitiques et commerciales, sur fond de menaces de droits de douane par l'administration Trump pourraient toutefois compliquer la tâche du géant chinois qui a bénéficié des largesses de Pékin injectées dans le secteur. Les voitures électriques chinoises vendues en Europe doivent aussi affronter une surtaxe (17% pour BYD) mise en place par la Commission européenne pour compenser des subventions chinoises.

Le groupe doit lancer la production de voitures électriques fin 2025 dans sa première usine européenne, en Hongrie. Cette usine serait dans le viseur de la Commission européenne pour des subventions chinoises, ont annoncé des médias jeudi. BYD "n'est pas au courant" d'une pareille enquête, a assuré sa vice-présidente Stella Li dans un entretien à l'AFP, jeudi dernier, mais la société "fera toujours preuve de transparence".