Droits de douane : Zuckerberg, Musk, Bezos... Cette somme colossale perdue par les 500 plus grandes fortunes du monde

Droits de douane : Zuckerberg, Musk, Bezos... 208 milliards de dollars de pertes pour les 500 plus grandes fortunes du monde

Droits de douane : Zuckerberg, Musk, Bezos... 208 milliards de dollars de pertes pour les 500 plus grandes fortunes du monde © Photos AFP

Article Suggestions

Les nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump mercredi ont provoqué de vives réactions de par le monde, et ont aussi coûté leur lot de dollars chez les plus grandes fortunes du monde. D'après le média spécialisé Bloomberg, les 500 personnes les plus riches ont perdu jeudi un total de 208 milliards de dollars, le tout en une seule journée.