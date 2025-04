Droits de douane : pour éviter des représailles aux vins et spiritueux, l'UE épargne le bourbon

Selon une liste consultée par l'AFP, le bourbon ne fait pas partie des produits que l'Union européenne veut frapper de 25% de droits de douane en réponse aux annonces de Donald Trump. Un produit épargné pour éviter des représailles aux vins et spiritueux européens.

L'Union européenne propose de répliquer aux taxes américaines sur les importations d'acier par des droits de douane de 25% sur des marchandises américaines, mais épargnera le bourbon, pour éviter des représailles aux vins et spiritueux européens, selon une liste consultée par l'AFP. Ces droits de douane européens sont censés répondre aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium, entrées en vigueur en mars.

France, Italie et d'autres pays producteurs de vins ont négocié

Plusieurs pays producteurs de vin, dont l'Italie et la France, avaient plaidé pour épargner le bourbon après les menaces de Washington d'imposer en représailles des droits de douane de 200% sur les vins et spiritueux européens. Et le whisky américain ne figure pas dans la liste des représailles européennes communiquée aux 27 Etats membres avant une réunion de leurs représentants mercredi à Bruxelles.

Elle comporte en revanche des produits agricoles comme le soja, la volaille, le riz, et plusieurs fruits. Elle prévoit également des droits de 25% sur le bois, les motos, des produits plastique, des équipements électriques ou des produits de maquillage.

Des taxes qui peuvent entrer en vigueur à la mi-mai

La plus grande partie de ces taxes pourraient entrer en vigueur à la mi-mai, si les Etats membres donnent leur accord. Certains droits, sur les amandes par exemple, n'entreraient en vigueur qu'en décembre. L'Union européenne n'a en revanche toujours pas répondu aux droits de douane "réciproques", annoncés la semaine dernière par Donald Trump, qui s'élèvent à 20% pour tous les produits en provenance de l'UE.

La riposte européenne sur ces droits réciproques pourrait être présentée "en début de semaine prochaine", a indiqué un porte-parole de la Commission mardi.