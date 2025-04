Donald Trump annonce une «pause» des droits de douane, Emmanuel Macron et François Bayrou maintiennent la pression

Alors que l’Union européenne a suspendu pour 90 jours sa riposte aux droits de douane américains. Le revirement de Donald Trump est un signal positif, juge aujourd’hui Emmanuel Macron. Mais c’est une pause "fragile" prévient le président, qui appelle l’Europe à "mobiliser tous les leviers disponibles". Un message également martelé par le Premier ministre, en déplacement ce vendredi.

Donald Trump qui met sur pause ses droits de douane punitifs. Excepté pour la Chine, pour qui les droits de douane sont montés à 145%, l'ensemble des pays bénéficie du rétro-pédalage de Donald Trump cette semaine, en annonçant une pause de 90 jours dans ses surtaxes douaniers. Conséquence : la Commission européenne a décidé mercredi de suspendre aussi sa première riposte.

Une pause "fragile", estime Emmanuel Macron. Le président français appelle l'Europe à rester sur ses gardes et à "mobiliser tous les leviers disponibles".

90 jours d'incertitude

Emmanuel Macron veut maintenir la pression sur Washington et peser ainsi dans les négociations. Il qualifie la situation de "fragile", car les 10% de surtaxes sont toujours là et s'ajoutent aux droits de douane, de 25%, en place depuis un mois sur l'acier et l'aluminium européen.

90 jours de pause, c'est 90 jours d'incertitude pour toutes nos entreprises, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, souligne le chef de l'État. Par conséquent, Emmanuel Macron insiste pour que l'Europe se protège, tout comme François Bayrou, en déplacement ce vendredi à Coulommiers.

N'accepter "qu'un commerce équilibré"

"Ce qu'on peut faire, c'est que les Européens soient solidaires, qu'ils pèsent exactement les chances et les risques. L'Europe n'a jamais été contre le commerce international, mais elle ne peut accepter, en matière industrielle comme en matière agricole, qu'un commerce équilibré. Justement équilibré", rappelle François Bayrou.

L'objectif pour Paris, c'est donc de négocier avec Washington pour faire tomber ses droits de douane, jugés injustes. La France est prête, l'Europe doit l'être aussi, résume Emmanuel Macron dans un communiqué.