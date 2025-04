Droits de douane : une «pause fragile», l'UE doit continuer à «mobiliser tous les leviers disponibles»

Le rabaissement des droits de douane américains à 10% sont une "pause fragile", a estimé Emmanuel Macron vendredi, jugeant qu'il était nécessaire de "mobiliser tous les leviers disponibles pour se protéger".

Le président français Emmanuel Macron a prévenu vendredi que le rabaissement des droits de douane américains à 10% étaient "une pause fragile" et estimé que l'Europe devait continuer de "mobiliser tous les leviers disponibles pour se protéger", dans un message posté sur X.

La nécessité de se protéger "des flux de pays tiers"

"Avec la Commission européenne, nous devons nous montrer forts : l'Europe doit continuer de travailler sur toutes les contre-mesures nécessaires", a-t-il déclaré après l'annonce surprise de Donald Trump mercredi d'une pause dans la hausse de droits de douane, limitée à 25% pour l'acier, l'aluminium, les automobiles, et 10% pour les autres produits.

Il a notamment alerté sur la nécessité pour l'Union européenne de se protéger "des flux de pays tiers", en particulier la Chine, qui reste taxée au maximum, et dont l'afflux de produits pourrait "déséquilibrer notre marché".

Négocier pour faire retirer ces tarifs injustes

Emmanuel Macron a donc rappelé que l'objectif de la Commission européenne était "simple : négocier pour faire retirer ces tarifs injustes et obtenir un accord équilibré, sans asymétrie", car cette pause de trois mois représente "90 jours d'incertitude pour toutes nos entreprises, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique et au-delà". "Nous avons raison de nous battre, ce sont des emplois et la vie de nos territoires qui sont ici en jeu", a encore insisté le président français.

Son Premier ministre François Bayrou devait se rendre vendredi matin à la foire aux fromages et aux vins de Coulommiers (Seine-et-Marne) pour précisément apporter son soutien à des filières susceptibles d'être impactées par des droits de douane.