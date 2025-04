Les bourses du monde entier en forte baisse : allons-nous vers un krach ?

C'était un lundi noir sur les marchés financiers, conséquence encore et toujours de l'incertitude autour des droits de douane américains, annoncés la semaine dernière par Donald Trump. La tension est donc palpable sur l'ensemble des places boursières de la planète.

Les marchés boursiers sont à fleur de peau. Un véritable lundi noir pour eux, conséquence des droits de douane américains annoncés par Donald Trump la semaine dernière. Ce lundi, Wall Street a vu tous ces indicateurs repasser au vert pendant seulement huit minutes cette après-midi, la faute à des informations non confirmées selon lesquelles Donald Trump aurait pu envisager une pause dans ces droits de douane.

Un signe de la tension qui règne actuellement sur les marchés mondiaux, explique Andrea Tueni, responsable des activités marchés chez SaxoBank : "On est sur des niveaux de volatilité qu'on n'avait pas connus depuis longtemps sur les marchés. On sent qu'il y a une grosse nervosité. On a des investisseurs qui sont extrêmement nerveux par rapport à la situation, par rapport au risque de récession que les droits de douane engendrent aujourd'hui. C'est vrai que la moindre information aujourd'hui, elle peut avoir un impact très fort sur le marché".

Les produits chinois pourraient être taxés à hauteur de 104%

Et malgré tout, Wall Street limité les dégâts avec des indices qui oscillent entre rouge et vert. D'autant plus que la journée a été très compliquée en Europe. Paris dégringole de 4,7%, -4,1% pour la bourse de Francfort. Situation catastrophique aussi pour les bourses asiatiques. La nuit dernière, Shanghai s'est effondrée de 11%.

Un effondrement des marchés financiers qui pourrait encore durer, car une escalade se dessine dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump a multiplié les déclarations menaçantes vis-à-vis de la Chine cette après-midi. Si Pékin ne retire pas sa surtaxe de 34% d'ici demain, les États-Unis vont imposer des droits de douane supplémentaires de 50%.

Cela voudrait dire qu'un produit chinois entrant sur le sol américain serait surtaxé à hauteur de 104%. Donald Trump qui annonce aussi ouvrir des négociations sur les droits de douane avec les pays qui l'ont demandé, sauf la Chine. La porte est fermée pour les responsables chinois, affirme le président américain. Reste à savoir quelle sera la réaction de Pékin et des places financières asiatiques, la nuit prochaine.