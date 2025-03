Chômage partiel, bouclier énergétique... Le coût démesuré de la crise sanitaire pour les dépenses publiques

Il y a 5 ans, la France se confinait pendant 2 mois pour limiter la propagation du Covid-19. Le confinement a aussi marqué le début d'une longue période où les finances publiques ont explosé... Au risque de s'endetter.

Le 16 mars 2020, le président de la République Emmanuel Macron annonçait l'instauration d’un confinement en France afin de freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19. Avec lui, une nouvelle doctrine économique se mettait en place. Une longue période pendant laquelle les dépenses publiques ont été illimitées, couvrant chômage partiel, prêts garantis par l'État, bouclier énergétique... Les politiques publiques ont alors changé de dimension. Les milliards ont remplacé les millions.

"Il n'y a pas d'argent magique"

Chômage partiel, prêts garantis par l'État, bouclier énergétique... Pour répondre à la crise sanitaire, puis à la crise énergétique, l'État a dépensé plus de 250 milliards d'euros, laissant un goût amer au rapporteur général du budget, le député Charles de Courson. "On a distribué, on a dit 'tout va très bien'. Loin de moi se penser qu'il ne fallait rien faire, mais il fallait être plus raisonnable".

Au contraire, la dépense publique s'est emballée et les gouvernants n'ont pas su l'arrêter, constate le politologue Benjamin Morel. "On a eu des élections pas vraiment propices à faire de profondes économies budgétaires. Il y a eu une décrédibilisation du discours austéritaire. Il n'y a pas d'argent magique. Les gilets jaunes et surtout la crise Covid ont montré qu'il pouvait y avoir de l'argent magique, alors que c'est de la dette", souligne-t-il, rappelant toutefois que "lorsqu'on veut trouver des milliards, on arrive à les trouver".

Le semblant de prise de conscience lors de l'examen du dernier budget pourrait ne pas faire long feu. Pour réarmer la France, Emmanuel Macron vient d'annoncer l'objectif d'atteindre au plus vite les 100 milliards d'euros de dépenses militaires par an.