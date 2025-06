D'après le baromètre annuel Malakoff Humanis, les jeunes et les managers sont plus touchés par l'absentéisme au travail que le reste de la population. Des arrêts maladies au sein desquels on trouve une surreprésentation des troubles psychiques.

Une part de la population particulièrement touchée. Selon le baromètre annuel Malakoff Humanis, 4 salariés sur 10 se sont vus prescrire un arrêt maladie en 2024. Un chiffre comparable à celui de 2016 qui cache néanmoins des disparités : l'absentéisme touche davantage les managers et les jeunes, selon le groupe.

"Un jeune sur cinq est allé consulter un professionnel de santé mentale"

Et parmi ces arrêts maladies, on trouve une surreprésentation des troubles psychiques. "22% des jeunes qui ont été arrêtés en 2024 l'ont été pour des raisons psychologiques", confirme au micro d'Europe 1 Anne-Sophie Godon-Rensonnet, la directrice de l'accompagnement social et de la prévention chez Malakoff Humanis. "C'est un jeune sur cinq aussi qui est allé consulter un professionnel de santé mentale là où c'est à peu près 1 sur 10 dans la moyenne des salariés."

Autre évolution notable : l'augmentation ces dernières années de l'absentéisme dans les plus petites entreprises, une question de nature d'activité, selon l'experte. "Dans les TPE-PME, on retrouve plus de secteurs dans lesquels le travail est plus difficile : le commerce, le BTP, l'industrie..." Le secteur de la santé est, lui aussi, particulièrement touché, avec plus d'un salarié sur deux qui s'est vu prescrire un arrêt maladie en 2024.