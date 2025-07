Vacances d'été : dans les grottes du Jura, de la fraîcheur et des sculptures naturelles spectaculaires

Pour une sortie originale durant les vacances d'été, une visite des grottes du Jura s'impose. À Baume-les-Messieurs, des sculptures naturelles impressionnent les visiteurs, qui viennent parfois de loin pour admirer ces monuments de la nature. Reportage.

C'est une visite idéale pour un été caniculaire. La grotte de Baume-les-Messieurs, dans le Jura, accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs chaque année. En 2024, le monument avait attiré plus de 70.000 personnes, un record. Certaines cavités sont explorées depuis plus de 400 ans.

Un plafond à 70 mètres de haut

Dans l'entrée de la grotte, les enfants découvrent des formes étonnantes sculptées par l'eau au fil des années. "En arrière-garde, on distingue un petit visage", dévoile Nicole, la guide touristique.

Une visite qui a de quoi être spectaculaire pour les plus petits. "J'ai bien aimé la sculpture crocodile, les stalactites, les stalagmites", témoigne ainsi Justine, venue avec sa mère de Lyon (Rhône). "C'est très joli, très bien éclairé, c'est calme. Ça nous plonge dans une autre période et l'été, c'est super", déclare-t-elle.

La visite se poursuit sur près de trois kilomètres. Les visiteurs descendent dans la partie la plus profonde où le plafond culmine à 70 mètres. "C'est impressionnant de savoir que toutes les galeries qu'il y a derrière. On ne s'attend pas à autant de kilomètres. Je ne m'attendais pas à voir des ouvertures aussi larges, aussi grandes, aussi hautes. C'est très joli à regarder", témoignent Emmanuel et son fils.

Les touristes quittent cette grotte explorée pour la première fois en 1893. Mais heureusement pour eux, une dizaine d'autres cavités sont ouvertes à la visite dans toute la région.