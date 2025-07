Japan Expo 2025 : programme, hommages, invités... Tout ce qu'il faut savoir sur la 24e édition

La Japan Expo 2025 se tiendra du 3 au 6 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Au programme : une immersion dans l’univers de Junji Itō, un hommage à Akira Toriyama, les anniversaires de Goldorak et Evangelion, des mangakas invités, un nouvel espace TCG, du cosplay et plus de 700 animations autour de la culture japonaise.

La Japan Expo revient du 3 au 6 juillet 2025 au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Au programme : une immersion dans l’univers de Junji Itō, un hommage appuyé à Akira Toriyama, les 50 ans de Goldorak, les 30 ans d’Evangelion, un nouvel espace dédié aux TCG (Trading Card Game), la présence d’auteurs majeurs et une programmation qui couvre toutes les facettes de la culture japonaise.

L’invité d’honneur de cette 24ᵉ édition n’est autre que Junji Itō, maître absolu du manga d’horreur, auteur culte de Tomie ou Uzumaki. Il participera à plusieurs séances de dédicaces et donnera une conférence.

Surtout, une exposition spectaculaire de 400 m² intitulée "Obsessions & Cauchemars" plongera les visiteurs dans un univers angoissant et inédit. Œuvres originales, planches rares, illustrations exclusives, interview projetée dans l’obscurité… tout a été pensé pour offrir une immersion unique dans la psyché tourmentée du mangaka.

Un vibrant hommage à Akira Toriyama

Disparu en mars 2024, Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball, sera célébré à travers un hommage de haut vol. Trois figures emblématiques de son œuvre seront réunies :

Kazuhiko Torishima, son éditeur historique,

Toyotaro, l’actuel dessinateur de Dragon Ball Super

Katsuyoshi Nakatsuru, directeur d’animation.

Au programme : conférences, masterclass, dédicaces et un atelier très attendu baptisé "Comment dessiner Goku".

Les grands anniversaires : Goldorak et Evangelion à l’honneur

Les fans de mécha seront comblés. Goldorak, série culte intergénérationnelle, fête ses 50 ans avec une grande exposition de plus de 300 m² mêlant illustrations d’époque, objets rares, archives et éléments scénographiques. Pour l’occasion, Enrique, interprète des génériques français, sera présent.

Côté Evangelion, 30 ans déjà que l’œuvre de Hideaki Anno a bouleversé l’animation japonaise. Pour marquer l’événement, Kazuya Tsurumaki et Mahiro Maeda, deux réalisateurs de la saga, seront accompagnés de la chanteuse Yoko Takahashi (A Cruel Angel’s Thesis) pour un concert exclusif, une conférence et la projection du film Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.

Mangakas, animations et exclusivités

Plusieurs auteurs viendront rencontrer leur public. Parmi eux :

DISCIPLES, continuateur du webtoon à succès Solo Leveling,

Oh! Great, auteur d’Air Gear, pour des dédicaces et un live drawing,

Oreco Tachibana, mangaka de Promise Cinderella,

Tohru Kuramori, auteur de Centuria.

Les nouveautés 2025

Japan Expo élargit ses horizons avec de nouveaux espaces :

TCG Kingdom : un lieu dédié aux jeux de cartes à collectionner (Magic, Pokémon , Yu-Gi-Oh…),

Idol Town Paradise : une zone immersive consacrée aux idols japonaises, avec rencontres et performances,

Pavillon Wabi Sabi : plus de 90 stands autour de l’artisanat traditionnel, des arts vivants, de la mode et de la cuisine japonaise.



Jeux vidéo, gastronomie, cosplay et pop culture

Côté gaming, plusieurs rendez-vous marqueront l’édition : la présence du succès de l'année Clair Obscur : Expédition 33 (jeu français signé Sandfall Interactive) et premiers aperçus de la Nintendo Switch 2.

La gastronomie n’est pas en reste avec démonstrations culinaires, spécialités japonaises et food court thématique.

Le cosplay est toujours central avec l’ECG (European Cosplay Gathering) et son tournoi international. La convention comptera plus de 800 exposants, 600 artistes et 700 événements sur 16 scènes, des concerts aux projections en avant-première, en passant par les concours de karaoké, les spectacles d’arts martiaux et les animations en libre accès.

Infos pratiques : préparez votre venue

La Japan Expo se tiendra du jeudi 3 au dimanche 6 juillet 2025 au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Accessible via le RER B (arrêt Parc des Expositions), des navettes seront aussi mises en place depuis Roissy.