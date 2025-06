Prix, nouvelles fonctionnalités, jeux... Tout savoir sur la Switch 2, la nouvelle console made in Nintendo

Ce jeudi 5 juin marque la sortie en France de la Switch 2, la nouvelle console de Nintendo. Et le géant japonais compte bien réitérer l'exploit de la Switch première du nom qui s'est écoulée à plus de 152 millions d'exemplaires. Tour d'horizon de la dernière-née des machines de Nintendo.

Des attentes très élevées. Après 8 ans de bons et loyaux services, la Nintendo Switch cède sa place à sa petite sœur ce jeudi, avec la sortie de la Switch 2. Un moment capital pour la firme nippone qui espère bien renouveler l'énorme succès commercial de la Switch, qui s'est écoulée à plus de 152 millions d'exemplaires, devenant la troisième console la plus vendue de tous les temps, derrière la PlayStation 2 de Sony et la Nintendo DS. Prix, jeux... Découvrez ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle console qui ne part pas qu'avec des avantages.

Une console plus chère...

Premier point qui peut refroidir les ardeurs des joueurs, le prix de la console. La Switch 2 est vendue seule, en édition standard, à 469,99 euros. Un pack est également disponible avec Mario Kart World à 509,99 euros. Petit détail qui peut avoir son importance, le jeu est en dématérialisé. Pour rappel, la Switch avait été lancée à 329,99 euros.

La Switch 2 "est proposée à un prix relativement élevé" par rapport à l'originale et "même si le lancement suscite une dynamique, il ne sera pas facile de la maintenir sur le long terme", reconnaissait en mai le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa. Mais cela n'empêche pas Nintendo d'avoir de grandes ambitions pour sa console : objectif 15 millions de ventes d'ici mars 2026, soit autant que la précédente génération. Et pour y arriver, Nintendo a fait de sa Switch 2 l'une des consoles portables les plus puissantes disponibles sur le marché.

La fonction "Game chat" fait également son apparition. Concrètement, en appuyant sur le bouton C des Joy-Cons, les manettes, vous pourrez discuter avec vos amis et partager votre écran. Une fonctionnalité accessible uniquement en cas d'abonnement au service Nintendo Switch Online. L'écran de la console a été amélioré, tout comme la batterie. La Switch 2 bénéficie également de plus de mémoire pour les jeux, sans oublier que la rétrocompatibilité est possible.

... et une nouvelle politique tarifaire pour les jeux

Mais alors sur quels jeux est-il possible de passer ses premières heures après avoir acheté une Switch 2 ? Outre Mario Kart World et Donkey Kong Bonanza, on peut compter sur des "Nintendo Switch 2 Edition" d'anciens jeux, comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, deux énormes succès de la précédente consoles. Civilization VII, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ou encore Fortnite seront également de la partie.

Au total, ce sont une vingtaine de jeux, dont de nombreux déjà disponibles sur d'autres plateformes, qui sont disponibles d'entrée. Les choses devraient rapidement changer dès cet été avec de nombreuses sorties, mais à la fin de l'année, avec l'arrivée sous le sapin de licence fortes, comme Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, Switch Légendes Pokémon : Z-A ou encore Metroid Prime 4 : Beyond. De quoi s'assurer des nouveautés à mettre sous le sapin.

Reste qu'une fois encore, c'est le prix de tous ces jeux qui a fait grincer des dents. Mario Kart World est par exemple vendu seul à 80 euros en dématérialisé ou 90 euros en physique. Idem pour Donkey Kong Bananza qui est affiché à 69,99 euros en numérique et 79,99 euros en physique sur le store de Nintendo. Avec la Switch 2, c'est donc une nouvelle politique tarifaire que semble inaugurer la firme japonaise (et avec laquelle il va falloir composer).

Une console impactée par Donald Trump ?

Pour autant, l'enjeu est de taille pour Nintendo : bien qu'il se diversifie dans les parcs à thème et films à succès, environ 90% des revenus du géant proviennent de l'activité liée à sa console vedette. Il a durement souffert de l'effritement des ventes de la Switch jugée vieillissante, lesquelles ont plongé de 22% en 2024-2025.

Autre défi : la guerre commerciale. Les consoles Nintendo destinées au marché nord-américain sont notamment produites au Vietnam, frappé par l'administration Trump de surtaxes de 46% provisoirement suspendues jusqu'à début juillet. Une incertitude qui pourrait inciter certains à précipiter leur achat avant une éventuelle hausse des prix.