JO de Paris 2024 : des objets emblématiques, dont des costumes de la cérémonie d’ouverture, vendus aux enchères

​Une vente aux enchères, proposant de multiples reliques des Jeux olympiques de Paris 2024 se tiendra le dimanche 13 avril au stade Charléty à Paris, à partir de 14 heures. ​L'occasion rêvée de s'offrir un petit morceau d'histoire.

Avis aux collectionneurs et aux passionnés de sport : une vente aux enchères exceptionnelle d'objets emblématiques des Jeux olympiques de Paris 2024 se tiendra le dimanche 13 avril à la Maison du Sport, stade Charléty, dans le 13e arrondissement de Paris, à partir de 14 heures. ​Parmi les 200 lots proposés par la maison de ventes Vermot & Associés, vous trouverez :

Des costumes de la cérémonie d'ouverture, notamment ceux des porteurs de flamme masqués et des représentations de Marie-Antoinette, portés lors du tableau "Liberté" à la Conciergerie.

Des accessoires remarquables tels que la couronne et les guirlandes de Dionysos portées par Philippe Katerine.​

Des éléments du relais de la flamme incluant un chaudron, une lanterne officielle et cinq torches (trois olympiques et deux paralympiques).​

Quelques dizaines d'euros à quelques milliers

Les estimations varient selon les objets. Par exemple, les torches olympiques sont estimées entre 6.000 et 12.000 euros, tandis que les tenues complètes du staff ou des bénévoles sont évaluées entre 100 et 200 euros.​ Il sera également possible de se procurer des plaques en bois, gravées au nom de sportifs et dédicacées, comme Florent Manaudou, Yannick Noah, Teddy Riner, estimées entre 200 et 500 euros. Vous pourrez aussi vous faire plaisir avec quelques affiches officielles ou photographies iconiques des Jeux et évidemment des phryge en peluche (40-60 euros).

Les objets seront exposés au public le samedi 12 avril de 11 heures à 18 heures, et le dimanche 13 avril de 11 heures à midi, à la Maison du sport français, siège du CNOSF.

Les recettes de cette vente seront intégralement reversées à des associations caritatives : Cami Sport et Cancer (thérapie sportive intra hospitalier), Premiers de cordée (hopisport à Troyes pour les enfants), et l’organisation de la FIPFA Club World Cup (coupe du monde de foot fauteuil).