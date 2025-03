«C'est un métier extraordinaire» : le savoir-faire des couvreurs zingueurs de Paris reconnu au patrimoine de l’Unesco

Les couvreurs zingueurs parisiens ont été officiellement classés dans le registre du patrimoine de l’Unesco lundi 17 mars 2025. Une marque de reconnaissance qui réjouit les membres de cette profession et visibilise leur savoir-faire.

Ce lundi 17 mars 2025, la ministre de la Culture a officialisé l’inscription du savoir-faire des couvreurs zingueurs parisiens au registre du "patrimoine vivant" de l'Unesco. Une reconnaissance symbolique qui honore une profession encore méconnue. Europe 1 est allée à leur rencontre.

"C'est comme un bijou"

Perché à une dizaine de mètres de haut entre les immeubles haussmanniens, Jean, couvreur depuis 30 ans, joue les équilibristes sur un toit de Paris. Il commence la pose d'une toiture en zinc : "Il est tout neuf, donc il est chromé. Après, il se patine, il prend cet aspect gris, grisonnant, naturel", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Les manches retroussées, l'homme de 44 ans, aime tout particulièrement travailler ce métal. "Alors le zinc, c'est magnifique, c'est un rouleau à la base. On le découpe, façonne, plie, découpe et après au marteau, on tape. On fait ce qu'on veut avec le zinc, c'est comme un bijou", détaille Jean.

"Merci au Baron et à Napoléon"

Et au-delà de l'aspect technique, Jean apprécie de participer à la préservation d'un patrimoine architectural vieux d'un siècle et demi. "37.000 toits en zinc ont été effectués en 17 ans sous le Baron Haussmann. C'est énorme, ils ont bien bossé quand même, c'est un métier extraordinaire, c'est la liberté. Merci au Baron et à Napoléon", sourit-il.

Et depuis Napoléon, les techniques ont bien évolué grâce à des outils plus modernes, mais il faudra tout de même un mois à Jean et ses équipes pour venir à bout de ce chantier de 50 mètres carrés.