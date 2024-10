Poitiers : incendie et dégradations dans une église médiévale classée à l'Unesco

L'église médiévale Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, a été la cible d'un incendie jeudi matin, causant d'importants dégâts matériels et endommageant des œuvres d'art. Cet incendie, qui a ravagé une partie de la nef sans faire de victime, n'a pas touché la structure ni la toiture du bâtiment, mais a engendré une "forte densité de fumées" nécessitant une intervention prolongée des sapeurs-pompiers.

Des dégâts matériels significatifs mais aucune victime

Le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, a précisé dans un communiqué que si la structure de l'édifice et sa toiture avaient été épargnées, les conséquences matérielles restaient lourdes. L'église, qui date du Xe siècle a été construite au-dessus du tombeau de Saint-Hilaire, premier évêque de Poitiers, est un symbole historique et religieux majeur pour la ville. Elle a été restaurée à plusieurs reprises après avoir subi des dommages lors des guerres de religion et de la Révolution française. L'église ornée de peintures et de colonnes sculptées a été classée monument historique en 1847, avant d'être distinguée en 1998 par l'Unesco en tant qu'étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Ouverture d'une enquête

À la suite de cet incendie, une enquête a été ouverte par le parquet de Poitiers pour "dégradations et détériorations d'un bien affecté au culte", selon le procureur de la République, Cyril Lacombe. Le commissariat de Poitiers a été chargé des investigations pour déterminer l'origine de cet acte, alors que la mairie de Poitiers déplore une série d'actes de vandalisme récents touchant plusieurs églises de la ville. "Il est urgent de mettre fin à cette série de dégradations constatées dans les églises de Poitiers (Saint Porchaire, Sainte Thérèse, Montierneuf)", a ajouté la municipalité dans un communiqué.

La mairie de Poitiers a exprimé son regret face à cette série d'incidents et a appelé à des mesures pour y mettre fin. Le préfet a d'ailleurs demandé à la police nationale d'intensifier ses patrouilles autour des églises et autres lieux de culte dans la ville, avec une vigilance accrue dans tout le département de la Vienne.

La perte potentielle d'œuvres d'art et la détérioration de cet édifice historique représentent un coup dur pour le patrimoine culturel de Poitiers. Tandis que les pompiers procèdent au désenfumage et que l'enquête se poursuit, les habitants et les autorités locales espèrent une rapide identification des responsables de cet acte.