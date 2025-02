Carcassonne candidate au patrimoine mondial de l'Unesco : une fierté et une aubaine pour la ville

Le ministère de la Culture souhaite faire inscrire Carcassonne au patrimoine mondial de l'Unesco. Un dossier en bonne et due forme a été envoyé à l'institution. Une fierté pour la ville, mais aussi une aubaine pour cette ville prisée par les touristes qui pourrait l'être encore plus.

C'est l'une des villes les plus visitées en France et elle pourrait l'être davantage dans les prochains mois puisque Carcassonne et ses forteresses pourraient bien être inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco. Un dossier vient d'être déposé, la décision sera rendue en 2026. Une aubaine, estime sur place les habitants et professionnels du tourisme.

"Nous avons un dossier remarquable"

"Nous avons un dossier remarquable", se félicite Hervé Barreau, de l'association Mission Patrimoine Mondial. Une candidature remplie d'histoire. "Il y a toute une série de forteresses destinées à défendre une frontière. Lorsque le roi a envahi le Languedoc, il fallait défendre la cité de Carcassonne des tentatives de reconquête de la part du royaume d'Aragon."

"Plus de chiffre d'affaires"

Mais démontrer cet héritage historique ne suffit pas. "Il faut dire au patrimoine mondial comment on va protéger le bien sur le plan paysager, culturel, comment on va le transmettre du point de vue touristique." Des touristes déjà nombreux, deux millions chaque année. Delphine, une restauratrice très pragmatique, se frotte les mains : "Les commerces marchent très bien de base sans l'Unesco, alors là ça me fera plus de chiffre d'affaires."

Un afflux touristique que les collectivités devront contenir, il en va de la sauvegarde du site, et c'est aussi ce que va sanctionner un expert de l'Unesco attendu ici en fin d'année.