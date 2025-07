Les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco

L'annonce est tombée ce samedi 12 juillet. Les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan, dans l'ouest de la France, ont été inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, lors de la 47e session du Comité de l'organisation internationale. Il devient par la même occasion le 54e site français inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

L'Unesco justifie cette décision en déclarant que ces mégalithes "constituent un témoignage exceptionnel de la sophistication technique et de l'habileté des communautés néolithiques qui leur ont permis d'extraire, de transporter et de manipuler des pierres monumentales et de la terre pour créer un espace symbolique complexe qui révèle une relation spécifique des populations à leur environnement".

Les mégalithes de Carnac s'étendent sur un territoire de 1.000km2, avec plus de 550 monuments répartis dans 28 communes dans le département du Morbihan. Rachida Dati, la ministre de la Culture, se félicite de cette décision sur X : "Une reconnaissance qui consacre sa valeur universelle exceptionnelle et un témoignage de l'engagement de la France pour la préservation de notre patrimoine".