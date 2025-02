Les amoureux de Moebius seront ravis de retrouver l'auteur de bande dessinée en librairie. Un nouveau tome, regroupant en réalité trois tomes en un, sort dans les allées. Et cette fois-ci, les lecteurs devront faire encore un peu plus travailler leur imagination.



C'est un événement pour tous les passionnés de Moebius. Pour la première fois, trois tomes sont réunis en un, dans un cadre un peu particulier. Ainsi, les lecteurs découvriront un premier tome déjà sorti. Le deuxième tome est lui en noir et blanc et s’arrête à la moitié, à cause de la disparition de Moebius. Enfin, le troisième demandera aux lecteurs d’imaginer leur propre histoire, grâce à des notes trouvées dans les carnets secrets du maître de la bande dessinée.

Un travail de passionné que l'on doit à Moebius production, une structure familiale dirigée par Isabelle, sa femme, dans laquelle œuvre aussi Nausica, sa fille graphiste. "Je voyais mon père dessiner... Plusieurs fois, j'ai dessiné sur ses planches, j'ai même fait tomber un de ses carnets dans l'eau", se remémore-t-elle au micro d'Europe 1.

Un personnage qui en a inspiré plus d'un

Désormais, c'est à son tour de voir ses dessins contemplés par les lecteurs. "Quand on voit mon dessin, on peut se dire : 'Ah, il y a quelque chose de Moebius'. Je ne copie pas mon père mais je ne peux pas m'empêcher de m'inspirer, comme beaucoup de gens au final", insinue-t-elle.

Il faut dire que le personnage d’Arzak, né pour la première fois deux ans avant la Guerre des étoiles, fait graphiquement penser à Star Wars. C'est le cas de l’histoire également, puisque dès le début des tomes, des pirates prennent d’assaut un vaisseau pour capturer une princesse. Pour les plus impatients, l'album "Arzak, destination Tassili" est d'ores et déjà en vente.