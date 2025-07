55 ans après sa sortie, «Astérix chez les Helvètes» réédité en version luxe et grand format

L'intégrale des planches, l’histoire de l’album… Publié en 1970, l’album "Astérix chez les Helvètes" vient d’être réédité, en format normal ou en version luxe à 42 euros, en attendant un tout nouvel album qui sortira le 23 octobre prochain intitulé "Astérix en Lusitanie".

Avant la sortie en octobre prochain du tout nouvel album d’Astérix, Astérix en Lusitanie, voici de quoi patienter : la première réédition grand format d’Astérix chez les Helvètes. L'album de bande dessinée, scénarisé par René Goscinny et dessiné par Albert Uderzo, est particulier dans l’histoire des deux Gaulois.

Une génèse insolite

Pour leur seizième aventure, le célèbre duo gaulois fait irruption chez les Helvètes. Une idée qui ne vient pas directement d'Albert Uderzo et de René Goscinny, mais... d'un grand admirateur. Bien qu'ils n'osaient jamais envoyer leurs albums au Général de Gaulle, le dessinateur et le scénariste les partageaient toujours à... Georges Pompidou ! Ce dernier leur a même fait passer un petit mot de remerciements où il ajouta "je vous conseille Astérix chez les Helvètes". Et cette suggestion sera bien prise en compte. Albert Uderzo précisera toutefois avec humour : "on a attendu quelques années, histoire de ne pas faire croire à Pompidou que c’était son idée. On a notre dignité".

Lors de sa parution en 1970, le public lisant des BD arrive à maturité. Pour la première fois dans un Astérix, des thèmes plus adultes apparaissent comme l’argent, la corruption politique, les assassinats crapuleux. On y retrouve, cependant, toujours l'ironie de René Goscinny qui se joue des clichés suisses, comme lorsqu'Obélix s’étonne en goûtant une meule de gruyère qu’à force de manger des trous, ça lui donne un creux.