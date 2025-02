Après le Festival de la bande dessinée, une exposition consacrée à la science-fiction dans la BD à Angoulême

Alors que le Festival de la BD d’Angoulême s'est terminé dimanche, avec l’attribution du Fauve d’Or, la première grande exposition consacrée à la science-fiction dans la bande dessinée en France a pris place jusqu'au 16 novembre prochain.

Si le Festival de la bande dessinée d’Angoulême s’est achevé dimanche soir, consacrant "Deux filles nues" de Luz chez Albin Michel comme "Fauve d’or", les expositions continuent en Nouvelle-Aquitaine. Parmi elles, "Plus loin la nouvelle science-fiction", la première d’envergure consacrée à la science-fiction dans la bande dessinée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Bande dessinée : les frères Brizzi signent une adaptation magistrale du Fantôme de l'Opéra

"Ne pas perdre de planches, sinon ça va coûter très cher !"

Druillet, Moebius, Mézières, Bilal, Schuiten, ils sont tous là. Au total, plus de 150 artistes sont exposés, et plus de 300 planches originales proposées. "Globalement, il y a plus de 3 millions d'euros d'assurances. Il ne faut pas perdre de planches, sinon ça va nous coûter très cher !", prévient Lloyd Chery, commissaire de l’exposition. Ce dernier chiffre le montant de certaines à 50.000 euros, une allant même jusqu'à "100 ou 120.000".

Une fois l’émotion passée de voir ces dessins de près, avec parfois des petites traces de gomme, de blanco, de crayons, ce qui saute aux yeux, c’est l’influence des maîtres français sur le cinéma hollywoodien. Sans Philippe Druillet, pas de Mad Max, sans Moebius, pas de Dune, et sans Jean-Claude Mézières, pas de Guerre des étoiles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un fascinant voyage graphique, à découvrir jusqu'au 16 novembre au musée de la bande dessinée d’Angoulême.