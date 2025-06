Festival de Lucques 2025 : le plus grand festival de bande dessinée d'Europe met la France à l'honneur

Le festival de bande dessinée de Lucques, le plus grand festival de bande dessinée d'Europe et le deuxième du monde après le Comiket à Tokyo, célèbrera la France pour sa nouvelle édition. Des artistes cultes comme Claire Bretécher, Florence Cestac, Moebius ou encore Gotlib, y seront représentés.

Le festival de pop culture de Lucques en Italie, un des plus gros du genre en Europe, "célèbrera la patrie de la bande-dessinée", la France, lors de sa prochaine édition, du 29 octobre au 2 novembre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Biarritz Film Festival – Nouvelles Vagues célèbre le cinéma et la jeunesse engagée du 24 au 29 juin

"La France exprime à la perfection la diversité de la pop culture, que ce soit à travers le jeu vidéo, la bande dessinée ou le jeu de société", a justifié jeudi à l'AFP le directeur du "Lucca Comics & Games" Emanuele Vietina.

"French kiss"

Plusieurs œuvres d'artistes cultes de la bande dessinée française comme Claire Bretécher, Florence Cestac, Moebius ou encore Gotlib, seront exposées pendant le festival. L'illustration de l'affiche de cette 59e édition, représentant un "French kiss" entre monstre, sorcière et autres personnages fantastiques, a été confiée à la française Rébecca Dautremer, connue notamment pour des albums jeunesse comme "Princesses oubliées ou inconnues".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Initialement centré autour de la bande dessinée, le festival de Lucques, près de Florence, s'est peu à peu ouvert à d'autres disciplines de la pop culture, et est dorénavant très prisé des cosplayeurs, ces visiteurs qui se rendent dans des festivals costumés en personnage de fiction.

Seront ainsi conviés l'auteur et la première illustratrice du célèbre jeu de société français Dixit, Jean-Louis Roubira et Marie Cardouat, qui a connu dès sa sortie en 2008 un fort succès critique comme commercial. Ubisoft et Asmodée, deux géants respectivement du jeu vidéo et du jeu de société fondés en France, seront également représentés.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le "Lucca Comics & Games" mettra à l'honneur d'autres artistes internationaux, en particulier japonais, comme Keiichiro Toyama, derrière la série de jeux d'horreur "Silent Hill" et Tetsuo Hara, auteur de "Ken le Survivant", qui présentera une exposition d'œuvres originales.