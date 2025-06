Violences après la victoire du PSG : une vingtaine d'émeutiers jugés en comparution immédiate

Au tribunal judiciaire de Paris ce mardi, une vingtaine d'émeutiers sont jugés en comparution immédiate après les violences survenues ce week-end liées à la victoire du PSG en finale de Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0). Les audiences ont débuté à 13h30.

Après les quatre premières comparutions lundi, une vingtaine d'émeutiers sont jugés en comparution immédiate ce mardi au tribunal judiciaire de Paris. Les audiences ont débuté à partir de 13h30. Le chiffre exact des émeutiers jugés n'est pas encore connu. Ils sont actuellement présentés à un magistrat du parquet.

La réaction de Gérald Darmanin

Une quarantaine d'autres mis en cause vont aussi être présentées à la justice ce mardi. Mais ceux-là iront devant un délégué du procureur où seront convoqués ultérieurement. Quatre prévenus ont déjà été jugés lundi pour des tirs de mortiers sur les forces de l'ordre.

Aucun n'a écopé de peine ferme, ce qui a fait réagir ce mardi matin le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Il souhaite plus de fermeté après ces incidents. La consigne a-t-elle été passée au ministère public pour frapper plus fort ce mardi ? Réponse dans les prochaines heures. Gérald Darmanin souhaite désormais supprimer le sursis et les aménagements de peine et créer une peine minimale qui pourrait s'appliquer dès la première condamnation.

Une réponse forte après les décisions jugées trop clémentes par rapport aux scènes de guérilla dans tout Paris ce week-end, après la victoire du PSG en finale de Ligue des champions face à l'Inter Milan (5-0).