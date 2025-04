Une ex-employée de crèche jugée à Lyon pour le meurtre d'un bébé avec du Destop

Le procès d'une employée de crèche, qui a tué un bébé en lui faisant avaler un produit caustique de type Destop, s'ouvre mardi à Lyon, trois ans après le décès de la petite Lisa, onze mois.

Dans le box des accusés, l'employée d'une crèche va devoir expliquer l'inexplicable : comment, elle, l'auxiliaire puéricultrice censée prendre soin d'une fillette de 11 mois, a pu lui faire avaler les 3/4 d'une bouteille de Destop. Lors de son audition, elle assure d'abord que Lisa a ingéré par accident de la peinture noire, qui devait servir à réaliser une activité au sein de la crèche. Malgré ses dénégations initiales, elle a reconnu en garde à vue avoir empoisonné la fillette parce qu'elle était "excédée par ses pleurs".

La crèche People&Baby pas poursuivie dans cette affaire

Jusqu'à aller chercher le Destop dans un placard de la crèche où elle était seule ce matin-là. La crèche People&Baby justement n'est pas poursuivie dans cette affaire, ce qui interroge Me Jean Sannier, avocat d'une association de protection de l'enfance.

"L'allègement de la législation sur la sécurité dans les crèches a permis à des entreprises - et le but d'une entreprise, c'est de faire des bénéfices et d'engranger de l'argent - de venir profiter de la situation. Par exemple, on peut ouvrir une structure à 7h30 du matin, avec un seul salarié. Donc, on ne supporte qu'une seule charge salariale. Et donc, très clairement, s'il y avait eu une deuxième salariée ce matin-là, dans la crèche, l'enfant aurait survécu et aurait pu grandir", affirme-t-il.

L'employée sera seule dans le box ce lundi. Accusée de meurtre sur mineur, âgée aujourd'hui de 30 ans, l'accusée encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict de la cour d'assises du Rhône est attendu jeudi.