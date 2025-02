Tentative de meurtre en Moselle : un suspect interpellé en Italie

Iordan N., suspecté d'avoir attaqué au couteau son ex-compagne jeudi à Hayange, en Moselle, a été interpellé vendredi soir à Milan, en Italie. Le pronostic vital de la victime est toujours engagé ce samedi. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat vendredi.

L'homme suspecté d'avoir porté plusieurs coups de couteau au visage de son ex-compagne jeudi à Hayange, en Moselle, a été interpellé vendredi soir en Italie, a annoncé samedi le maire de la commune à l'AFP.

Iordan N., de nationalité roumaine, "a été arrêté hier soir (vendredi) à Milan", a déclaré Fabien Engelmann, maire (RN) de Hayange.

Le maire qualifie les frontières françaises de "passoires"

"On se réjouit qu'il soit interpellé. Sa victime est toujours entre la vie et la mort, en soins intensifs, son pronostic vital reste engagé. Par contre, l'homme qui a voulu aider cette dame va mieux. Il a été opéré, et recevra les honneurs de la ville en temps voulu", a ajouté Fabien Engelmann. "Cet homme a pu venir d'Italie commettre cet acte odieux, et repartir tranquillement sans être inquiété. Ça pose question sur nos frontières passoires", s'est-il exclamé.

Les faits se sont produits jeudi, vers 17h00, aux abords du supermarché Match, en plein centre-ville de cette commune de 16.000 habitants, à une trentaine de kilomètres, au nord de Metz.

Selon les premiers éléments de l'enquête, ouverte pour tentative d'assassinat, l'auteur serait une connaissance de la victime avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale l'an dernier alors que le conjoint de celle-ci était incarcéré.

Agé de 39 ans et de nationalité roumaine, l'homme a été condamné à huit reprises au cours des dix dernières années pour vols aggravés et infractions à la circulation routière, avait précisé vendredi le parquet. Il a été incarcéré pendant 18 mois au cours de 2016 et 2017.

La victime condamnée en novembre pour violences aggravées sur le suspect

Fin septembre, à la libération du conjoint de la victime, celle-ci a souhaité mettre fin à sa relation avec Iordan N. et reprendre la vie conjugale, selon le parquet.

Le 5 novembre, dans le cadre d'une autre procédure, le tribunal correctionnel de Thionville avait condamné en comparution immédiate Alexandra L. et son conjoint pour des violences aggravées commises sur Iordan N.

Selon le parquet, "Madame Alexandra L. l'avait attiré à son domicile en lui indiquant que son conjoint était absent", et Iordan N. avait alors reçu "neuf coups de couteau dont trois dans le dos de la part du conjoint".

Alexandra L. a été condamnée à un an d'emprisonnement ferme et interdiction d'entrer en contact avec Iordan N. pendant cinq ans. Son conjoint a été condamné à deux ans d'emprisonnement ferme et immédiatement incarcéré.