Femme poignardée en Moselle : une enquête ouverte pour tentative d'assassinat

Après l'agression d'une femme par son ex-amant à Hayange jeudi, une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte ce vendredi. La victime avait reçu plusieurs coups de couteau, notamment au visage. Le pronostic vital de la victime est toujours engagé et le suspect, connu de la justice, est toujours en fuite.

Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte après l'agression d'une femme à Hayange (Moselle) et l'auteur présumé, connu par la justice et ex-amant de la victime, est toujours en fuite, a annoncé vendredi le procureur de Thionville.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le pronostic vital de la victime, Alexandra L., âgée de 27 ans selon le procureur, est toujours engagé, a indiqué Brice Partouche dans un communiqué, qui précise qu'elle avait reçu plusieurs coups de couteau jeudi, notamment au visage.

L'homme condamné à huit reprises au cours des dix dernières années

Les faits se sont produits vers 17 heures, jeudi, aux abords du supermarché Match, en plein centre-ville de cette commune de 16.000 habitants à une trentaine de kilomètres au nord de Metz.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'auteur serait Iordan N., une connaissance de la victime avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale l'an dernier alors que le conjoint de celle-ci était incarcéré. Les liens entretenus entre l'agresseur et sa victime ont fait l'objet de plusieurs procédures. Un mandat de recherche a été émis par le parquet de Thionville.

L'homme, âgé de 39 ans et de nationalité roumaine, a déjà été condamné à huit reprises au cours des dix dernières années pour des faits de vols aggravés et d'infractions à la circulation routière, a précisé le procureur. Il a été incarcéré pendant 18 mois au cours des années 2016 et 2017.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Fin septembre, à la libération du conjoint de la victime, celle-ci a souhaité mettre fin à sa relation avec Iordan N et reprendre la vie conjugale, précise le parquet. "Elle déposait plainte pour des menaces et des violences commises par Monsieur Iordan N. à l'occasion de la rupture de leur relation : elle expliquait qu'elle s'était faite tirer les cheveux et menacer", précise le communiqué. L'homme "contestait les faits et la victime ne souhaitait ni se faire examiner par un médecin légiste ni être protégée", a-t-il ajouté. "Après examen attentif de la procédure, celle-ci était classée sans suite faute d'éléments probants".

La victime aussi condamnée pour violences aggravées

Le 5 novembre, le tribunal correctionnel de Thionville avait condamné en comparution immédiate Alexandra L. et son conjoint pour des violences aggravées commises sur Iordan N. Selon le procureur, "l'enquête a démontré que Madame Alexandra L. l'avait attiré à son domicile en lui indiquant que son conjoint était absent ; il recevait alors neuf coups de couteau dont trois dans le dos de la part du conjoint".

La suite après cette publicité

Alexandra L a été condamnée à un an d'emprisonnement ferme et interdiction d'entrer en contact avec Iordan N. pendant cinq ans. Son conjoint a été condamné à deux ans d'emprisonnement ferme et immédiatement incarcéré. Le 17 janvier, Alexandra L. avait dénoncé son ancien amant pour l'avoir frappée au visage. Il avait immédiatement fait l'objet de recherches mais n'avait pas de domicile ni de ligne téléphonique identifiés, indique le parquet.

Le 20 janvier 2025, le parquet de Thionville avait délivré un ordre d'interpellation avec autorisation d'user de la contrainte. Le parquet a précisé qu'il n'a pas été porté à sa connaissance une demande de protection particulière de la part d'Alexandra L.