Un Roumain sous OQTF suspecté d'avoir poignardé son ex-conjointe à Hayange : le maire dénonce un «ensauvagement de la société»

Après avoir été poignardée à quatorze reprises jeudi en plein centre-ville d'Hayange (Moselle), une femme de 28 ans se trouve entre la vie et la mort. Le principal suspect est son ancien compagnon, un Roumain de 40 ans sous OQTF et père de leurs trois enfants. L'homme, toujours en fuite, est activement recherché par la police nationale.

Un passant a tenté de s'interposer

Jeudi à 16h30, devant le supermarché d’Hayange, un homme vient à la rencontre de cette jeune femme. La scène, terrifiante, est filmée par des témoins et des caméras de vidéosurveillance.

"Au début, le couple fume une cigarette et puis la personne s’énerve et sort un couteau", raconte Fabien Engelmann, le maire Rassemblement National de la ville. "L’homme assène 14 coups de couteau dans le visage et sur le corps de la dame. Son pronostic vital est très engagé".

Un passant tente de s’interposer et est plus légèrement blessé. L’agresseur serait l’ancien compagnon de la victime, le père de leurs trois enfants. Il s’agit d’un Roumain de 40 ans qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

"Encore une fois, on aurait pu éviter ce drame. On parle d’OQTF qui ont des casiers judiciaires très chargés. Ces personnes n’ont rien à faire sur le territoire. On a un ensauvagement de la société, un véritable ras-le-bol. Mais malheureusement, on n’est jamais écoutés par le préfet et par l’Etat", conclut l'élu. L’agresseur présumé est toujours en fuite et activement recherché par la police nationale.