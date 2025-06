SONDAGE - 77% des Français estiment qu’il faut suspendre l’excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves

D'après un sondage CSA pour Europe 1/CNews/Le JDD, 77% des Français sont favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves à l'instar des violences physiques et homicides.

Faut-il suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs auteurs des crimes graves comme les homicides ou les violences physiques ? 77 % des Français sont favorables à cette idée d'après un sondage CSA pour Europe 1/CNews/Le JDD. Une question posée au lendemain de la mort d'une surveillante de collège, mortellement poignardée par un élève dans un établissement de Haute-Marne. L'excuse de minorité est une atténuation de la responsabilité en fonction de l'âge de l'auteur des faits.

Des réponses homogènes

Parmi les répondants, les résultats sont assez homogènes entre les différentes catégories de la population. Ainsi, ils sont 78 % d'hommes à être favorables à cette suspension et 77 % de femmes. Les 18 à 24 ans s'avèrent être le plus en accord avec cette proposition. Ils sont 82 % à répondre "Oui" à la suspension d'excuse de minorité. Les 65 ans et plus y sont eux favorables à 75 %.

Les résultats sont également quasi similaires entre CSP + et CSP -. Ils sont ainsi 77 % chez les premiers à être pour cette suspension et 78 % chez les deuxièmes. 77 % des inactifs s'avèrent également en accord avec cette proposition.

Des différences par sensibilité politique

En fonction des sensibilités politiques, les différences s'accentuent plus. Ainsi, ils sont 68 % chez les sympathisants de la gauche à être pour cette suspension contre 86 % pour les partisans de la majorité présidentielle. Pour la droite, ils sont 77 % à voter oui et 85 % pour l'extrême droite.

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 10 et 11 juin sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.