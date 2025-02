SONDAGE - 81% des Français souhaitent suspendre l’excuse de minorité pour les mineurs participant à des crimes graves

Un sondage de l'institut CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD révèle que plus de quatre Français sur cinq (81%) sont favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les individus de moins de 18 ans participant à des crimes graves.

Au lendemain de l'adoption d'un texte pour durcir la justice des mineurs, porté par Gabriel Attal, un sondage réalisé par l'institut CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD indique que 81% des Français sont favorables à la suspension de l’excuse de minorité pour les mineurs participant à des crimes graves tels que des violences physiques ou des homicides. C'est six points de plus qu'en avril 2024.

Un projet soutenu par la droite

L'excuse de minorité est un principe selon lequel un mineur doit être condamné moins sévèrement qu'un majeur pour les mêmes faits, atténuant ainsi sa responsabilité en raison de son âge. Ce projet de loi répond à l'aggravation de la délinquance chez les mineurs, par exemple suite au meurtre d'Elias, violemment agressé à Paris et décédé le 25 janvier.

Parmi les sondés, 84% des hommes sont favorables à la suspension de cette excuse de minorité, contre 78% des femmes. Catégorie d'âge juste au-dessus de celle concernée, les 18-24 ans souhaitent suspendre ce principe dans 81% des cas, une part concordante avec le résultat global du sondage. Les 25 à 34 ans sont ceux qui y tiennent le plus (85%).

Si cette proportion est égale chez les CSP + et CSP - (82%), les résultats les plus divergents dépendent de la proximité politique des sondés. Ainsi, "seuls" deux électeurs de gauche sur trois sont favorables à cette mesure (67%), ceux du Parti socialiste l'approuvant à 76%, contre seulement 58% de ceux de La France insoumise.

Cette part est bien plus élevée au sein de la majorité présidentielle (92%) et surtout de la droite (94%). Les électeurs d'extrême-droite sont eux 89% à être contre l'atténuation de la responsabilité des mineurs participant à des crimes graves. Certains élus du RN regrettent même que la proposition de Gabriel Attal n'aille pas assez loin.