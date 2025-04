Sébastien Lecornu entendu dans une enquête sur des marchés publics dans l'Eure

Vendredi dernier, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a été entendu vendredi dernier dans une enquête sur des commandes d'expositions passées sans appel d'offres lorsqu'il était président du conseil départemental de l'Eure. Selon Le Parisien, il a été entendu en audition libre au sujet de deux expositions.

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a été entendu vendredi dans une enquête sur des commandes d'expositions passées sans appel d'offres lorsqu'il était président du conseil départemental de l'Eure, a-t-on appris mardi de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien. Une autre source proche du dossier a indiqué à l'AFP qu'il avait été entendu vendredi matin pour "une déposition qui ne concerne pas ses activités ministérielles".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Lecornu entendu en tant que président du conseil départemental de l'Eure

Selon le quotidien, il a été entendu en audition libre au sujet de deux expositions, "Ces héros venus d'outre-mer" en 2021 et "L'Eure, terre de talents" en 2022, commandées à Jean-Claude Narcy, ancien présentateur du journal télévisé de TF1 ayant créé une société de conseil. Ces deux expositions auraient été facturées 39.900 euros et 40.000, soit juste en dessous du seuil imposant un appel d'offres, alors que le coût global aurait été supérieur.

À lire aussi Sécurité européenne : Lecornu organise une réunion avec les présidents des groupes parlementaires

Sébastien Lecornu a été entendu dans les locaux de la brigade de répression de la corruption et de la fraude fiscale à Paris, en tant que président du conseil départemental de l'Eure et non en qualité de ministre des Outre-mer au moment des faits car les enquêteurs n'ont pas compétence pour l'auditionner en tant que ministre, a souligné la première source proche du dossier.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sollicité par l'AFP, le parquet national financier (PNF) n'a pas souhaité communiquer. En 2023, le PNF a classé sans suite l'enquête pour prise illégale d'intérêt qui visait M. Lecornu pour sa double activité d'administrateur de la Société des autoroutes Paris Normandie (SAPN) et de président du conseil départemental de l'Eure en 2016 et 2017. L'enquête a été classée après qu'il a remboursé la somme litigieuse, 7.874 euros de jetons.