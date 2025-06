Pascal Praud et vous - Mort d'Alban Gervaise en 2022 : «Les conclusions d'irresponsabilité pénale sont rares», note un psychiatre

Alors que le meurtrier d'Alban Gervaise en 2022 a été déclaré pénalement irresponsable par la justice, le psychiatre Daniel Zagury évoque cette décision "rare" et motivée par des expertises psychiatriques, dans l'émission "Pascal Praud et vous" sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

L'irresponsabilité pénale du meurtrier d'Alban Gervaise en 2022 inquiète l'épouse de ce médecin militaire, Christelle Gervaise, qui s'est exprimée au travers d'une lettre bouleversante. Interrogé dans l'émission Pascal Praud et vous, le psychiatre Daniel Zagury, qui était déjà venu sur Europe 1 pour évoquer son livre sur Xavier Dupont de Ligonnès, porte son regard sur les expertises psychiatriques qui permettent au juge de décider ou non de déclarer l'individu pénalement responsable.

Ces expertises sont toujours le fruit d'un "diagnostic rétrospectif, c'est-à-dire au moment des faits", note-t-il d'abord. "Les conclusions d'irresponsabilité pénale sont rares, et ne doivent être faites que si on est absolument certain qu'il n'y a pas d'autre explication que la maladie mentale", souligne le psychiatre Daniel Zagury.