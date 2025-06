Pascal Praud et vous - Joe Dassin et Claude François s'entendaient-ils bien ? La réponse de leurs enfants

Invités dans l'émission "Pascal Praud et vous" pour présenter la deuxième édition de la Croisière Claude François, le fils du chanteur, Claude François Junior, et celui de Joe Dassin, Jonathan Dassin, ont évoqué la relation qui liait les deux artistes dans les années 1970. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Claude François et Joe Dassin : deux idoles à l'honneur de la deuxième édition de la Croisière Claude François, une expérience spécialement dédiée aux fans de la chanson française. Pour en parler, le fils de l'interprète du Lundi au soleil, Claude François Junior, et celui de L'Amérique, Jonathan Dassin, étaient les invités de l'émission Pascal Praud et vous. Ils ont également évoqué la relation entre les deux artistes, qui ont notamment partagé des plateaux de télé.