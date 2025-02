Meurtre de Louise : l'ADN du suspect de 23 ans arrêté lundi soir retrouvé sur le corps de la jeune fille

Selon une information qu'Europe 1 est en mesure de confirmer, l'ADN retrouvé sur le corps de Louise, la collégienne de 11 ans tuée en Essonne, appartient au principal suspect de 23 ans placé en garde à vue lundi soir. Cet ADN a été retrouvé sur les mains de la jeune fille.

L'ADN retrouvé sur les mains de Louise, cette jeune fille de 11 ans tuée après avoir disparu à la sortie de son collège d'Epinay-sur-Orge, en Essonne, correspond à celui du suspect de 23 ans arrêté lundi soir et placé en garde à vue, selon une information vérifiée par Europe 1 et que le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin, confirme également ce mardi. Des auditions sont actuellement en cours, et les quatre gardes à vue seront prolongées ce mardi soir, ajoute le procureur qui tiendra une conférence de presse mercredi, à 18 heures, pour faire un point sur l'enquête.

