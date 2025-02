Essonne : une enfant de 11 ans retrouvée morte dans un bois, enquête pour meurtre ouverte

Une enfant de 11 ans a été retrouvée morte dans la nuit de vendredi à samedi dans un bois, après avoir disparu à la sortie de son collège à Epinay-sur-Orge, en Essonne, et une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte. Deux personnes sont actuellement en garde à vue, leur implication dans les faits est incertaine.

Une enfant de 11 ans, Louise L., a été retrouvée morte dans la nuit de vendredi à samedi dans un bois, après avoir disparu à la sortie de son collège à Épinay-sur-Orge (Essonne), et une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte, a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Evry, Grégoire Dulin.

Deux personnes en garde à vue

Deux personnes sont actuellement en garde à vue. D'après les informations d'Europe 1, il s'agit d'un homme et d'une femme, tous deux dans la vingtaine, Rayane B. et Cléa G.. Des vérifications sont en cours pour savoir si elles sont impliquées dans les faits. Après des recherches pendant la nuit, l'adolescente a été retrouvée "dans un bois" à 2h30 du matin, a relaté le procureur, ajoutant qu'une enquête pour "meurtre sur mineur de 15 ans" avait été ouverte et confiée à la PJ de Versailles.

Les services de police ont été avertis vers 15h30 de la disparition de la collégienne qui avait fini ses cours à 15h et n'était pas rentrée du collège. "Une enquête en disparition inquiétante" a été ouverte dans un premier temps, a expliqué le procureur.

Dirigée vers le parc boisé des Templiers, proche du collège, par les premiers éléments de l'enquête, la recherche a continué dans la nuit, notamment par hélicoptère et drone. Une autopsie était prévue dans l'après-midi à l'institut médico-légal de Corbeil-Essonnes (Essonne).