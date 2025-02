Meurtre de Louise : Accro aux jeux vidéo, déjà connu de la police... Le profil du suspect se précise

Les enquêteurs poursuivent la garde à vue d'Owen L., 23 ans, principal suspect dans le meurtre de la jeune Louise la semaine dernière, à Epinay-sur-Orge. Après plusieurs heures d'interrogatoire, le jeune homme a finalement avoué avoir tué la collégienne.

La commune est toujours sous le choc. Presque une semaine après la mort de la jeune Louise, collégienne de 11 ans et dont le corps a été retrouvé sans vie samedi dernier dans un bois près de son domicile à Épinay-sur-Orge, l'enquête se poursuit. L'étau s'est resserré autour d’Owen L., 23 ans, le principal suspect qui a finalement avoué, ce mercredi matin, le meurtre de la jeune adolescente.

Le profil du jeune homme se précise. Owen vit chez ses parents, à 400 mètres de la maison de Louise. Les enquêteurs décrivent un garçon passionné de foot, qui s’orientait dans la gestion des espaces verts, mais surtout un jeune homme perturbé, accro aux jeux-vidéo et déjà connu de la police pour des affaires de vol et de violences. Dépeint comme perdu, instable et sans emploi, il avait également passé à tabac sa petite sœur par le passé.

Une personnalité connue dans sa ville

"Owen il avait déjà des mauvaises fréquentations. Il a déjà roulé sans permis à Épinay et ses parents ne lui ont jamais rien dit. Il aurait déjà agressé et volé des téléphones à des jeunes filles. Ses parents l'ont toujours couvert et ils n'ont jamais rien dit", a déclaré Mattéo, qui connaissait Owen, son grand-frère étant de la même génération que le suspect principal.

Une voisine de la famille est tombée des nues. Le père est banquier, la mère est DRH, et le jeune garçon n'avait aucun problème de comportement durant l'enfance. "Mon neveu m'a dit qu'il se souvenait de quelqu'un de gentil, timide et reservé", a rapporté Katia au micro d'Europe 1.

Récits incohérents et preuve accablante

Son visage avait été identifié sur les caméras de vidéosurveillance. Sur les images, on y voit un homme coiffé d’une casquette, et vêtu de noir suivre Louise en direction du bois, vendredi, avant sa disparition. Lors de son arrestation, Owen présentait des griffures sur les mains. Son ADN a été retrouvé sous les ongles de Louise.

Une preuve accablante pour celui qui avait été d’abord entendu comme témoin dans l’affaire, tout comme pour sa petite amie et ses deux parents, actuellement, eux aussi, en garde à vue et qui connaissent les parents de la victime au moins de vue. Mais des incohérences dans les récits avaient alerté les enquêteurs.

Vers un placement en détention ?

Selon ces derniers, le mobile du crime sordide se précise : le suspect aurait été pris de colère après avoir perdu aux jeux vidéo. Les résultats de l'autopsie de Louise ne démontrent aucun sévice sexuel et les vêtements de la collégienne n'ont pas été arrachés.

Le parquet d'Evry a requis le placement en détention provisoire du jeune homme suspecté du meurtre de Louise, 11 ans, poignardée après avoir disparu vendredi à la sortie de son collège en Essonne, a indiqué mercredi le procureur de la République d'Evry.