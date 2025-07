Le narcotrafiquant Mohamed Amra a été transféré par hélicoptère à la prison de Vendin-le-Vieil

La prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil a accueilli ce jeudi de nouveaux détenus dont l'un des plus connus de France. Le narcotrafiquant Mohamed Amra a été transféré par hélicoptère dans cet établissement pénitentaire situé dans le Pas-de-Calais. C'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi, 12 nouveaux détenus ont été incarcérés dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Parmi eux se trouvait le narcotrafiquant Mohamed Amra. Ce dernier est arrivé dans l'établissement a été transféré par hélicoptère, a annoncé Gérald Darmanin sur son compte X.

Le transfert du narcotrafiquant a eu lieu sous très haute surveillance. Mohamed Amra s'était évadé le 14 mai 2024, au péage d'Incarville, dans l'Eure. Une évasion ultraviolente qui avait coûté la vie à deux agents pénitentiaires, trois autres avaient été très gravement blessés, rappelle le ministre.

12 nouveaux détenus, parmi les plus dangereux de France, viennent d’être incarcérés dans la nouvelle prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, après un transfert sous très haute surveillance. Merci aux courageux agents du ministère de la Justice, agents pénitentiaires et… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 24, 2025

"Notre première pensée a été pour Fabrice et Arnaud qui sont tombés il y a un an à Incarville"

Après deux heures de vol, l'appareil de la Gendarmerie, blanc et bleu, s'est posé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Sur place, un dispositif de sécurité très important. RAID, GIGN, et Forces spéciales IRIS. Les environs de la prison ont été bouclés pour ce transfert.

Mohamed Amra est incarcéré désormais à Vendin-le-Vieil, après son évasion sanglante l'année dernière. "Tout de suite, notre première pensée a été pour Fabrice et Arnaud qui sont tombés il y a un an à Incarville", explique David Lacroix, délégué syndical Force ouvrière pénitentiaire.

"On sait que si on a ce quartier de haute sécurité, c'est à cause de cet événement. Donc maintenant, il est chez nous, c'est à nous de le gérer et qu'il ne fasse plus parler de lui comme il l'a fait il y a plus d'un an. Et le fait qu'on prenne le problème à bras-le-corps, il était temps qu'on le fasse et qu'il réponde de ses actes maintenant", ajoute-t-il.

En plus du transfert de Mohamed Amra, un convoi de quatre fourgons pénitentiaires est arrivé sous escorte dans cette prison de haute sécurité. À l'intérieur, 12 détenus qui viennent de Rennes, de Nantes, du Havre, de Condé-sur-Sarthe. D'autres transferts sont attendus dans les prochains jours.