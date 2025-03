Gérald Darmanin va lancer un appel d'offres pour la construction de prisons modulaires

Gérald Darmanin a annoncé ce vendredi le lancement d'un appel d'offres dans "les prochaines semaines" pour construire de nouvelles places de prison via des structures modulaires. L'objectif du ministre de la Justice est d'avoir 15.000 places de prison supplémentaires d'ici 2029.



Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé vendredi à Londres le lancement dans les semaines à venir d'un appel d'offres visant à la construction de nouvelles places de prison via des structures modulaires.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cet appel d'offres interviendra dans "les prochaines semaines" et s'inscrit dans l'objectif d'une construction de 15.000 places supplémentaires d'ici 2029, a précisé le garde des Sceaux à la presse lors d'un déplacement outre-Manche.

Darmanin veut "changer de modèle carcéral"

Gérald Darmanin est arrivé au Royaume-Uni jeudi, afin de visiter l'unité modulaire de la prison de Rochester (sud-est de l'Angleterre) où sont placés des détenus considérés comme les moins dangereux par la Justice britannique. Le ministre, qui a quitté Londres vendredi matin, s'est également entretenu avec son homologue britannique, Shabana Mahmood, ainsi qu'avec la ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper. La France et le Royaume-Uni sont tous les deux confrontés à un problème de surpopulation carcérale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon les derniers chiffres du ministère de la Justice, la densité carcérale globale en France était de 129,3% au 1er janvier 2025 (80.669 détenus dans les prisons françaises au 1er janvier pour seulement 62.385 places), faisant de Paris l'un des plus mauvais élèves en Europe.

Le Royaume-Uni, qui a du libérer de manière anticipée plus de 3.000 détenus durant le dernier trimestre 2024, s'est lancé depuis quelques années dans la construction d'unités modulaires en algeco, afin d'augmenter le nombre de places dans ses prisons.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Gérald Darmanin, qui a répété vouloir "changer de modèle carcéral", avec une catégorisation des détenus et des prisons, veut s'inspirer de ce modèle. Les prisons modulaires sont "plus rapides à construire et moins chères", a-t-il dit à la presse. Il a toutefois indiqué que seuls certains détenus, les moins dangereux, pourront être mis dans ces prisons modulaires. Début mars, il a annoncé que deux nouvelles prisons de haute sécurité accueilleront dès 2025 les 200 narcotrafiquants les plus dangereux.