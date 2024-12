Des prisons pour exécuter les courtes peines : comment la proposition de Darmanin est-elle accueillie ?

En déplacement à Amiens le 25 décembre, au lendemain de sa nomination, le nouveau garde des Sceaux Gérald Darmanin a donné ses pistes pour rendre la justice plus efficace, à l'image de places de prison supplémentaires pour les courtes peines. Une mesure qui divise agents pénitentiaires et magistrats.

Ce n'est pas une liste au père Noel, mais une feuille de route qu'a présenté le nouveau garde des Sceaux Gérald Darmanin à Amiens, ce 25 décembre. Il a demandé davantage de moyens pour que la justice soit plus rapide. Parmi ces pistes, 15.000 places de prison supplémentaires pour que les courtes peines soient réellement exécutées.

A peine nommé, Gérald Darmanin a affiché ses priorités : la fermeté et le durcissement de la chaîne pénale. Le locataire de la place Vendôme veut notamment des prisons spécifiques pour les courtes peines, plus faciles à construire que les établissements pénitentiaires classiques. Des prisons qui pourraient par exemple prendre la place de casernes inoccupées.

Agents pénitentiaires et magistrats divisés

Cette idée est saluée par les agents pénitentiaires, à l'image de Fadila Doukhi, déléguée nationale du syndicat FO Justice. "On accueille les propos de notre ministre avec fierté parce que c'est une de nos revendications", remarque-t-elle auprès d'Europe 1. "La classification des établissements, à savoir en fonction des profils incarcérés dans des petites prisons, pour que la peine ait un sens d'une part, et pour que la prise en charge aussi soit adaptée", étaye Fadila Doukhi.

De leur côté, les magistrats sont davantage divisés. Le Syndicat de la magistrature estime par exemple que l'exécution des peines de prison ferme n'est pas toujours la solution pour aller vers plus de sécurité, et que les aménagements et les peines alternatives à la prison seront parfois plus efficaces. Il s'agit d'ailleurs d'une position très répandue à gauche de l'échiquier politique, alors que la droite et le Rassemblement national réclament depuis longtemps des mesures en faveur de l'exécution des peines de prison.