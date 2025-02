Meurtre de Louise : profil du suspect, déroulé des faits... Ce qu'il faut retenir des annonces du procureur d'Évry

Alors qu'Owen L., le principal suspect dans l'enquête concernant le meurtre de Louise, est passé aux aveux, le procureur de la République de l'Essonne a tenu une conférence de presse à 18h ce mercredi. Il a annoncé que le jeune homme de 23 ans, et sa petite amie, seront déférés et présentés à un juge d'instruction dans la soirée.

L'enquête autour du meurtre sordide de Louise a connu une avancée significative ce mercredi. Owen L., 23 ans, principal suspect dans cette affaire, est passé aux aveux et a reconnu avoir tué l'enfant de 11 ans, sans toutefois donner davantage de détails. Le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin, a pris la parole ce mercredi soir et annoncé que le jeune homme serait déféré et présenté à un juge d'instruction dans la soirée. Le parquet a requis le placement en détention provisoire d'Owen L. et le placement sous contrôle judiciaire de sa petite amie pour non-dénonciation de crime.

Les principales informations : Owen L., principal suspect dans le meurtre de la petite Louise est passé aux aveux ce mercredi matin.

Après une dispute avec un joueur en ligne lors d'une partie de jeu vidéo, il a eu l'intention de "racketter une personne pour se calmer".

Après avoir rencontré fortuitement la jeune Louise, il a tenté de racketter la collégienne qui s'est mise à crier. Pris de panique, Owen L. lui a alors administré plusieurs coups de couteau.

Le jeune homme va être déféré devant un juge d'instruction dans la soirée. Le parquet a requis son placement en détention provisoire.

Sa petite-sœur évoque un individu "nerveux" et "violent"

Après avoir assuré aux forces de l'ordre que l'individu repéré sur les caméras de vidéosurveillance était bel et bien son frère, la petite soeur d'Owen L. a décrit le jeune homme comme "nerveux" et "violent". "Elle ne lui parlait plus depuis qu’elle avait subi des violences de sa part", a ajouté le procureur de la République d'Évry. Des faits pour lesquels elle avait déposé une main courante contre son frère.

Une autre collégienne avait été abordée par Owen L. le 4 février

Le procureur de la République d'Évry indique que le jeune homme de 23 ans avait déjà abordé une autre collégienne le 4 février, soit trois jours avant de s'en prendre à Louise.

Owen L. va être déféré devant un juge d'instruction

Owen L. et sa petite amie ont été déférés au parquet. "J'ai ouvert une information judiciaire à l'encontre du principal suspect et sa petite amie. Ils seront présentés, dans la soirée, à un juge d'instruction qui devra décider de leur mise en examen. Nous avons requis le placement en détention provisoire du suspect", précise Grégoire Dulin. Quant à sa petite amie, soupçonnée de non-dénonciation, seul un placement sous contrôle judiciaire a été requis.

Owen L. voulait "voler ou racketter une personne" afin de se "calmer" à la suite d'une dispute avec un joueur en ligne

Très en colère après une dispute avec un joueur en ligne, "son intention était de voler ou de racketter une personne afin de se calmer", développe le procureur. Ayant rencontré fortuitement Louise, "il décide de la suivre et l'attire dans le bois des Templiers. Il lui dit qu'il va fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent. Au moment où il fouille son sac, la jeune fille commence à crier. Paniqué par ses cris, il la fait tomber à terre et lui porte plusieurs coups de couteau", poursuit Grégoire Dulin. Le suspect a également reconnu devant les enquêteurs qu'il pouvait être en proie à de "violentes colères".

Sa petite amie a assuré aux policiers avoir reconnu Owen L. sur les caméras de vidéosurveillance

Si la jeune femme assure qu'Owen L. ne s'était jamais montré violent avec elle, "il pouvait s'énerver très vite en jouant aux jeux vidéo", a-t-elle témoigné auprès des forces de l'ordre.

Owen L. a d'abord nié toute implication

Owen L. avait justifié les traces de coupures présentes sur ses mains "en expliquant s'être coupé avec un accident domestique", déclare Grégoire Dulin qui précise que le jeune homme a d'abord nié toute implication dans cette affaire.

Le téléphone de Louise "ne présentait plus aucune activité" dès 14h07 vendredi dernier

Grégoire Dulin indique que la mère de Louise s'est rendue au commissariat de Savigny-sur-Orge (Essonne) après avoir constaté, via une application de géolocalisation, que le téléphone de sa fille était éteint. D'après le procureur d'Évry, "la ligne téléphonique de la jeune fille ne présentait plus aucune activité" dès 14h07 ce vendredi 7 février.

Ce que l'on sait du profil du suspect

Décrit comme "perturbé" et parfois "violent", Owen L., 23 ans était déjà connu des services de police pour des faits de vol et de violence. Les enquêteurs dépeignent un garçon passionné de foot, qui s’orientait dans la gestion des espaces verts, mais aussi comme un jeune homme accro aux jeux vidéo.

Son visage avait été identifié sur les caméras de vidéosurveillance et il présentait des traces de coupure au niveau de la main. De quoi resserrer l'étau sur lui, car la jeune Louise a précisément succombé à de multiples blessures infligées à l'aide d'un objet tranchant. L'ADN d'Owen L. a d'ailleurs été retrouvé sur le corps de Louise. Placé en garde à vue dès lundi soir, il devrait désormais être mis en examen et placé en détention provisoire.