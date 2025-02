Attaque à la grenade à Grenoble : l'auteur présumé présenté à un juge

Le parquet de Lyon a annoncé ce samedi que le mineur de 17 ans, soupçonné d'être auteur de l'attaque à la grenade dans un bar de Grenoble le 12 février faisant une quinzaine de blessés dont six graves, est présenté à un juge en vue de sa mise en examen. Le jeune homme a été interpellé mercredi en possession d'un fusil à pompe.

Un mineur de 17 ans, soupçonné d'être l'auteur de l'attaque à la grenade qui a fait quinze blessés le 12 février dans un bar de Grenoble, était en cours de présentation à un juge, ce samedi, en vue de sa mise en examen, a indiqué le parquet de Lyon.

Le jeune homme interpellé en possession d'un fusil à pompe

Le mineur, dont le parquet demande le placement en détention provisoire, est déféré en vue d'une mise en examen pour, notamment, "tentative de meurtre en bande organisée" et détention d'arme, a précisé dans un communiqué le procureur de Lyon, Thierry Dran.

Le jeune homme, jamais condamné, avait été interpellé mercredi près de Grenoble, en possession d'un fusil à pompe. Lors de sa garde à vue, il a "reconnu être l'auteur d'une tentative de meurtre quelques semaines plus tôt à Grenoble", selon le procureur.

Il s'est, de lui-même, également mis en cause dans l'attaque à la grenade, avant de se rétracter, a expliqué le procureur. Mais "les enquêteurs ont réuni les preuves matérielles pour confondre le gardé à vue" dans l'affaire de l'attaque à la grenade, selon le procureur.

Mercredi 12 février, vers 20H15, un homme encagoulé s'était introduit armé d'un fusil d'assaut dans le bar L'Aksehir du quartier populaire Village olympique, dans le sud de Grenoble. Il avait dégoupillé une grenade à fragmentation sans dire un mot et pris la fuite. La déflagration a fait quinze blessés, dont six graves.

L'usage d'une "arme de guerre" avait scandalisé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui s'était rendu sur place le surlendemain, jurant de "retrouver" le ou les coupables. La piste de la criminalité organisée avait rapidement été évoquée, le bar visé ayant fait l'objet d'une enquête administrative pour des soupçons de trafics, notamment de cigarettes. Il était sous le coup d'une procédure de fermeture.

La ville de Grenoble et sa banlieue connaissent par ailleurs régulièrement des épisodes de violence par arme à feu liés au trafic de drogue, les autorités n'hésitant plus à parler de "guerre des gangs". Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, en déplacement à Valence a déploré un "épouvantable rajeunissement des tueurs et des tués" en France.