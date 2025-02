Valence : Bruno Retailleau présente son «plan d'action pour renforcer la sécurité du quotidien»

Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est en déplacement à Romans-sur-Isère et à Valence (Drôme). Le locataire de Beauvau a présenté un "plan d'action pour renforcer la sécurité du quotidien", après avoir annoncé son plan contre le narcotrafic vendredi dernier à Grenoble.

Bruno Retailleau s'est rendu dans la Drôme à Romans-sur-Isère et à Valence ce vendredi. Le ministre de l'Intérieur en a profité pour annoncer un "plan d'action pour renforcer la sécurité du quotidien". Vendredi dernier, le ministre de l'Intérieur présentait à Grenoble son plan contre le narcotrafic.

Des plans départementaux conçus "non pas par Paris, mais par le terrain"

Bruno Retailleau continue sa lutte contre la délinquance au quotidien, celle qui pourrit la vie des habitants des villes et des campagnes. Le locataire de Beauvau a sollicité tous les préfets de France pour que chaque plan soit élaboré en fonction des spécificités de chaque territoire.

"Ces plans départementaux ont été conçus non pas par Beauvau, c'est une première, non pas par Paris, mais par le terrain. Ce n'est pas Paris qui décide de tout parce que Paris ne sait pas tout, c'est le terrain", explique Bruno Retailleau.

"Le deuxième principe, ce sera le ciblage. On va cibler les points chauds, les individus, les délinquants d'habitude. Ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de décider le bon moment de la bonne patrouille au bon endroit, c'est une évidence", assure le candidat à la présidence des Républicains.

"Je vous donne de la liberté, mais vous allez nous donner des résultats"

Décentraliser les actions pour qu'elles soient plus efficaces sur le terrain, c'est le credo de Bruno Retailleau. Dans la Drôme, ces actions porteront sur la lutte contre le narcotrafic ou le communautarisme très implanté dans certains quartiers de Valence ou de Romans-sur-Isère, en ciblant des profils et en associant également les mairies, la justice ou les bailleurs sociaux avec une obligation de résultat martelée par le ministre de l'Intérieur.

"Il y a une forme de troc finalement. Je vous donne de la liberté, mais vous allez nous donner des résultats. Cet échange 'liberté-résultat', j'y crois beaucoup quand on fait confiance aux hommes et aux femmes, dont j'ai l'honneur de diriger l'action, parce que ce sont des hommes et des femmes qui s'engagent", précise Bruno Retailleau.

Des résultats déjà visibles : par exemple dans le quartier de Fontbarlet à Valence, il y a eu une baisse significative des atteintes aux personnes et de la délinquance depuis quelques mois.