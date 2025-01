«Apologie du terrorisme» : Mathilde Panot annonce le classement sans suite de la procédure la visant

La cheffe des députés LFI Mathilde Panot a annoncé jeudi le classement sans suite de la procédure pour "apologie du terrorisme" qui avait été engagée contre elle après le communiqué de son groupe parlementaire relatif aux attaques du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

La cheffe des députés LFI Mathilde Panot a annoncé jeudi le classement sans suite de la procédure pour "apologie du terrorisme" qui avait été engagée contre elle après le communiqué de son groupe parlementaire relatif aux attaques du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Une "victoire immense contre l'autoritarisme du président Macron"

"Après un an et demi de mensonges, d'attaques et de violences contre La France insoumise et mon groupe parlementaire, la procédure pour apologie du terrorisme qui me visait est classée sans suite", a indiqué la responsable de La France insoumise dans un communiqué. "Il est temps que cesse l'instrumentalisation de la justice et de la police contre les défenseurs de la cause palestinienne", a ajouté la députée du Val-de-Marne, en saluant une "victoire immense contre l'autoritarisme du président Macron".

En avril dernier, Mathilde Panot avait annoncé être convoquée par la police dans le cadre d'une enquête pour "apologie du terrorisme". Le 7 octobre 2023, le groupe LFI avait publié un texte qui avait suscité la polémique car il mettait notamment en parallèle l'attaque du Hamas, décrite comme "une offensive armée de forces palestiniennes", et "l'intensification de la politique d'occupation israélienne" dans les territoires palestiniens.

Une convocation lors des élections européennes

La nouvelle de la convocation de Mathilde Panot était tombée en pleine campagne pour les élections européennes. Les Insoumis, qui qualifient de "génocide" la situation à Gaza et qui avaient fait de la défense de la cause palestinienne le grand axe de leur campagne, n'ont eu de cesse de dénoncer une instrumentalisation de la justice pour faire taire les voix propalestiniennes.

L'eurodéputée insoumise Rima Hassan, alors simplement candidate sur la liste LFI pour les européennes, avait été également convoquée par la police dans le cadre d'une enquête pour "apologie du terrorisme". Elle avait expliqué que sa convocation était consécutive à une interview accordée en novembre 2023 au média Le Crayon. Dans un extrait, maintenant supprimé, on voyait la juriste dire qu'il est "vrai" que le Hamas mène une action légitime.

L'intéressée, critique farouche du pouvoir israélien, avait dénoncé un "extrait coupé" et trompeur de sa réponse et précisé que les enquêteurs avaient pu visualiser l'intégralité de l'entretien.