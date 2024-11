Apologie du terrorisme : LFI demande à ce «qu'on puisse faire l'éloge du Bataclan», s'insurge François-Xavier Bellamy

La polémique ne cesse d'enfler. Un texte proposé par LFI veut supprimer le délit d'apologie du terrorisme créé par une loi de 2014, estimant qu'en la matière suffit "la loi du 29 juillet 1881 traitant des faits relevant des délits d'apologie de crime, d'apologie de crime de guerre, d'apologie de crime contre l'humanité". En ce sens, LFI veut "remettre" ce délit "au bon endroit" dans le droit en le supprimant du code pénal, avait plaidé dimanche la patronne des députés LFI, Mathilde Panot. Mais depuis, une grande partie de la classe politique s'insurge.

Une ligne rouge

C'est le cas de François-Xavier Bellamy, chef de file des Républicains au Parlement européen. Invité de la Grande interview Europe 1-CNews ce lundi, l'eurodéputé a montré sa vive opposition à la proposition de La France insoumise au micro de Sonia Mabrouk. "Il faut quand même prendre la mesure de ce qui est en train de se jouer : ce que demande aujourd'hui La France insoumise, c'est qu'on puisse dans ce pays faire l'éloge du Bataclan. C'est qu'on puisse justifier l'innommable, justifier les attentats qui, de Charlie Hebdo à l'Hyper Cacher, ont endeuillé notre pays au cours des dernières années", avance-t-il.

"La France a payé cher le terrorisme islamiste et aujourd'hui l'apologie du terrorisme est condamnée en droit pénal et pas seulement dans le droit de la presse, justement pour cette raison. Et je crois que c'est absolument fondamental que cette ligne rouge reste fixée, qu'elle reste gravée dans le marbre parce que le terrorisme menace encore notre pays", explique le représentant LR.

