Agression lors d'un match de foot : un joueur du club de Meaux mis en examen et écroué pour tentative d'homicide

Deux jours après une agression lors d'un match de Régionale 2, un joueur du CS Meaux Academy a été mis en examen et placé en détention pour tentative d'homicide, a appris l'AFP mardi du parquet de Melun. En plus des coups, des vols de chaussures et de téléphones portables ont été commis.

Un joueur du CS Meaux Academy âgé de 19 ans a été mis en examen et placé en détention pour tentative d'homicide lors d'une agression dimanche à la mi-temps du match des U20 opposant l'équipe à celle de Dammarie-les-Lys, a appris l'AFP mardi du parquet de Melun. La victime du coup de couteau, qui fêtait ses 18 ans le jour des faits, a toujours son pronostic vital engagé et a été placée dans un coma artificiel dont elle devrait sortir dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

D'après le récit d'une source policière, les faits ont eu lieu dimanche après-midi lors du match des U20 jouant en Régionale 2, opposant Dammarie-lès-Lys - qui jouait à domicile - à Meaux, deux communes de Seine-et-Marne distantes de 50 km. Alors que les joueurs se trouvaient dans les vestiaires, des jeunes de Dammarie-les-Lys ont pénétré dans ceux de l'équipe de Meaux armés de barres de fer, de battes de baseball et de bombes lacrymogènes.

En plus des coups, des vols de chaussures et de téléphones portables ont été commis. C'est dans ce contexte que le gardien de but du CS Meaux Academy a porté un coup de couteau au niveau des côtes d'un des agresseurs présumés, a expliqué cette source. Le gardien et un autre jeune ont ensuite pris la fuite et sauté dans la Seine. Ils ont été repêchés par les policiers (l'un d'eux ne sachant pas nager) et placés en garde à vue.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Le CS Meaux Academy condamne fermement toute forme de violence"

Si l'un a été mis en examen, le second a été mis hors de cause et libéré sans poursuites. Une enquête disjointe a été ouverte visant les perturbateurs du match, a précisé le parquet. "Le CS Meaux Academy condamne fermement toute forme de violence", a déclaré lundi dans un communiqué de presse Jean-Luc Larret, président du club, exprimant son "total soutien à mes joueurs (...) victimes d'une terrible agression" ainsi que ses pensées envers le jeune blessé.

Le FC Dammarie-les-Lys a également affirmé sa condamnation de la violence dans un communiqué. Le président du club "insiste sur la nécessité impérieuse d'être reçu sans délai par le préfet et le maire de Dammarie-les-Lys afin de trouver des solutions immédiates et pérennes pour garantir la sécurité". La fin du match a été décidée par l'arbitre. La prochaine rencontre entre les deux équipes a été annulée. La Fédération française de football avait condamné dimanche dans un communiqué des "actes d'une violence inqualifiable" et a annoncé qu'elle déposerait plainte "contre X dans le cadre de ce dossier".